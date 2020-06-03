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03.06.2020 10:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Адыгее обсудили вопросы развития сельских территорий республики

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам реализации в республике Государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Открывая мероприятие, Мурат Кумпилов подчеркнул важность достижения всех целевых показателей программы, которые должны повлиять на повышение качества жизни на селе.

Фото: Алексей Гусев
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Так, в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в республике в этом году строятся инженерные коммуникации, социальные объекты, в том числе ФАПы, дома культуры, улучшаются жилищные условия молодых семей и специалистов на селе.

"Эта программа дает нам большие возможности для развития сельских территорий. Мы должны их максимально использовать, чтобы повысить качество жизни на селе. Еще одна задача - необходимо быть готовыми к конкуренции при защите заявок на получение федеральных средств в следующем году. Для этого важно показать хороший результат работы по мероприятиям программы текущего года. Поэтому необходимо качественно и в срок выполнять все целевые показатели, активизировать работу после снятия ограничительных мер", - отметил Мурат Кумпилов.

С основным докладом выступил министр сельского хозяйства РА Анзаур Куанов. По его словам, ранее достигнутые результаты позволили региону добиться увеличения финансирования программы: с 92,4 миллиона рублей в 2019 году на 14 объектов до 705,5 миллиона рублей на 59 объектов в 2020 году.
Качественно подготовить заявки и привлечь средства на развитие территорий смогли семь муниципальных образований республики. Наибольшее число строящих объектов - в Майкопском районе. Руководитель муниципалитета Олег Топоров отчитался о принимаемых мерах по софинансированию программы. В целом из 24 объектов уже пять построены, ведется работа с подрядчиками, которые отстают от графика выполнения работ.

Мэр Адыгейска Махмуд Тлехас рассказал о создании инфраструктуры в пределах земельных участков для многодетных семей, строительстве других объектов в рамках программы. Руководству Красногвардейского района поставлена задача активизировать строительство Дома культуры в ауле Уляп, работу по благоустройству общественных территорий.

Отдельно были рассмотрены проблемные вопросы, выявленные по результатам мониторинга реализации программы в текущем периоде. Глава Адыгеи поставил определенные задачи по выполнению обязательств в рамках программы и освоению средств в полном объеме.

Руководителям муниципалитетов поручено завершить контрактацию, повысить процент освоения средств, исполнения обязательств в части софинансирования из местных бюджетов.

К ноябрю все объекты должны быть завершены. Поэтому поставлена задача своевременно ввести их в эксплуатацию, а также обеспечить качественную подготовку проектов комплексного развития сельских территорий на 2021 год.

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