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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре завели дело на стрелявшего в воздух хулигана

Текст: Ирина Белова

В Краснодаре завели уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Калужской области, обвиняемого в хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

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По версии следствия, около 11.00 30 декабря прошлого года в микрорайоне Юбилейном приезжий в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Mercedes-Benz CL 180 врезался в "КамАЗ".

После этого рядом с домом 24/1 по проспекту Чекистов прямо возле прохожих он выстрелил в воздух из промышленно изготовленного пистолета модели "Z" калибра 6,35 мм, относящегося к нарезному оружию. Его задержали прибывшие полицейские.

Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара.

Обвиняемому грозит штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо до 20 суток обязательных работ, либо до пяти лет принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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