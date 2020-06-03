Крымчанин с игрушечным пистолетом ограбил ювелирные салоны

В Республике Крым полицейские задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на ювелирные магазины в 2016 и 2017 годах. Не раскрытые по горячим следам преступления следователям удалось записать в свой актив спустя несколько лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В ноябре 2016 года и декабре 2017 года в городе Саки мужчина в черной маске врывался в магазин, разбивал витрины и, угрожая продавцам оружием, похищал золотые ювелирные украшения - браслеты, цепочки и кольца. Общая сумма ущерба салонам оценена в сумму 900 тысяч рублей.

Следственный отдел межмуниципального отдела МВД России "Сакский" возбудил уголовные дела по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ "Разбой". На установление личности подозреваемого потребовалось несколько лет.

- В результате оперативники уголовного розыска вышли на след подозреваемого и задержали его, - рассказали в пресс-службе МВД. - Было собрано достаточно улик, под тяжестью которых 38-летний житель одного из сел района признал свою вину. Задержанный сообщил, что похищенные ювелирные украшения он продал в Симферополе, а деньги потратил на свои нужды.

Выяснилось, что раньше подозреваемый не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности, а преступления ювелирный грабитель совершал с игрушечным пистолетом, дабы запугать продавцов. Тем не менее ему грозит до 10 лет лишения свободы. Пока же суд избрал меру пресечения - арест.