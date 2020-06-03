Банки Урала внедрили сервис удаленного оформления займов

Новости

Из-за банкротства прокатных контор в США продажи машин резко упадут 16:00
Внедорожник Nissan Armada оказался копией нового Patrol 16:00
Борисов: Росрезерв показал малую эффективность во время пандемии 15:46
Путин поддержал идею приоритетных госзакупок российской продукции легпрома 15:45
Следы динозавров найдены в бомбоубежище в Китае 15:37
Суд оставил под арестом двух фигурантов дела "Зимней вишни" 15:32
Еврокомиссия ужесточит правила работы в Европе иностранных IT-компаний 15:30
Выход обновленной Lada Vesta отложили из-за светодиодных фар 15:30
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма 15:25
Путин согласился приобрести спортивную форму Putin Team 15:22
Дмитрий Губерниев: Я приветствую касающиеся окружающей среды поправки в Конституцию 15:22
В ЛНР признали русский язык "единственным государственным" 15:19
В Петербурге подтвердили 17 смертей от коронавируса 15:17
РВК сообщила о работе в штатном режиме на фоне проверок 15:16
ООН выделит Йемену 1,5 миллиарда долларов для борьбы с COVID 15:15
Уральские пожарные спасли лосенка из канавы 15:14
В "ЕР" предложили ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ до конца года 15:13
Аккаунт воронежского губернатора в Instagram разблокировали 15:10
Британский культурист смог оправиться от тяжелой формы СОVID-19 15:08
Песков назвал украинскую компьютерную игру пропагандой нацизма 15:07
Депутат Мосгордумы Игорь Бускин: Москва остается одним из самых зеленых мегаполисов мира 15:06
Государство согласилось спасти Renault от разорения 15:00
В Москве задержали наркодилера 14:58
Видео: В Перми загорелся автомобиль с водителем и пассажиром 14:57
Жителя Ингушетии расстреляли в собственном автомобиле 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
03.06.2020 15:50
Проект: В регионах

Кредит по профилю

Банки Урала внедрили сервис удаленного оформления займов
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 120(8174)
Два года назад российская Ассоциация развития финансовых технологий (ФинТех) разработала идею цифрового профиля гражданина. Разрешая использовать свои персональные данные на портале госуслуг, человек подключается к системе и может удаленно оформить кредит. Банки автоматически формируют его досье от налоговой службы, пенсионного фонда, работодателя и избавляют от сбора бумажных документов.

- Мы получаем достоверную юридически значимую информацию без необходимости для клиента предъявлять паспорт, справку о доходах, - рассказывает Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса банка. - Сервис цифрового профиля размещен на странице онлайн-приема кредитной заявки. В мае 14 тысяч человек совершили переход с нее на сайт госуслуг, но только 5,5 тысячи из них дали согласие на передачу данных.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Справки для кредитных каникул можно подать через портал госуслуг

По его словам, доверие клиентов к новому сервису пока невысокое. Однако эксперт уверяет, что система будет прозрачной. Клиент увидит, какие фирмы имеют доступ к его данным, и в любой момент сможет это право отозвать. Цифровой профиль пока работает в пилотном режиме. Разрешение на подключение к нему уже получили шесть финансовых организаций. После доработки нормативно-правовой базы участников станет больше.

- Цифровой профиль является в первую очередь интерфейсом, который позволяет перенести данные из одной системы в другую с согласия человека. Банки получают данные от ведомств через защищенный канал, чтобы проверить кредитную историю заемщика, - поясняет руководитель проекта Денис Афанасьев. - Мы планируем добавить в сервис также страховые компании, операторов связи, проекты по трудоустройству.

Сейчас сервис "Цифровой профиль" собирает 21 тип сведений о гражданине: паспортные данные, адрес, ИНН, водительские права, место работы... В будущем в нем будет 57 категорий.

Между тем

Цифровизация помогает бизнесу значительно ускорить процедуру оплаты. Например, как отмечает бизнес-директор уральского цифрового банка Алексей Трегубов, использование QR-кода снижает расходы розницы в пять раз по сравнению с безналичной оплатой через терминал. За последний месяц рост спроса на такую услугу составил 20 процентов, кроме торговых точек ею активно пользуются предприятия общепита.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Кремле уверены в готовности медицины к возможной второй волне коронавируса
За сутки в России подтверждено 8536 случаев COVID-19
В Госдуме назвали фикцией угрозу России от бомбардировщиков США
Польский регулятор начал расследование против "Газпрома"
Кабмин: Анализ мер борьбы с COVID-19 плановый и делается на будущее