Банки Урала внедрили сервис удаленного оформления займов

Два года назад российская Ассоциация развития финансовых технологий (ФинТех) разработала идею цифрового профиля гражданина. Разрешая использовать свои персональные данные на портале госуслуг, человек подключается к системе и может удаленно оформить кредит. Банки автоматически формируют его досье от налоговой службы, пенсионного фонда, работодателя и избавляют от сбора бумажных документов.

- Мы получаем достоверную юридически значимую информацию без необходимости для клиента предъявлять паспорт, справку о доходах, - рассказывает Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса банка. - Сервис цифрового профиля размещен на странице онлайн-приема кредитной заявки. В мае 14 тысяч человек совершили переход с нее на сайт госуслуг, но только 5,5 тысячи из них дали согласие на передачу данных.

По его словам, доверие клиентов к новому сервису пока невысокое. Однако эксперт уверяет, что система будет прозрачной. Клиент увидит, какие фирмы имеют доступ к его данным, и в любой момент сможет это право отозвать. Цифровой профиль пока работает в пилотном режиме. Разрешение на подключение к нему уже получили шесть финансовых организаций. После доработки нормативно-правовой базы участников станет больше.

- Цифровой профиль является в первую очередь интерфейсом, который позволяет перенести данные из одной системы в другую с согласия человека. Банки получают данные от ведомств через защищенный канал, чтобы проверить кредитную историю заемщика, - поясняет руководитель проекта Денис Афанасьев. - Мы планируем добавить в сервис также страховые компании, операторов связи, проекты по трудоустройству.

Сейчас сервис "Цифровой профиль" собирает 21 тип сведений о гражданине: паспортные данные, адрес, ИНН, водительские права, место работы... В будущем в нем будет 57 категорий.

Между тем

Цифровизация помогает бизнесу значительно ускорить процедуру оплаты. Например, как отмечает бизнес-директор уральского цифрового банка Алексей Трегубов, использование QR-кода снижает расходы розницы в пять раз по сравнению с безналичной оплатой через терминал. За последний месяц рост спроса на такую услугу составил 20 процентов, кроме торговых точек ею активно пользуются предприятия общепита.