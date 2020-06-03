Урезать свои расходы и найти клиентов онлайн стало обычной стратегией бизнеса в последние месяцы. Но занять нишу на новом рынке удалось тем поставщикам офлайн-услуг, которые придумали новые форматы. Шеф-повара учат клиентов готовить дома, магазины одежды - создавать образы для общения на видеоконференциях. Мы узнали у уральских предпринимателей, почему потребители готовы больше платить за эмоции.

Интересно, что в нынешней ситуации на рынке выросла популярность фудтех-сервисов. Их основную долю в России и мире занимает онлайн-доставка продуктов и блюд из магазинов и общепита, а также приложения с рекомендациями, скажем, по подбору вина. Вот только одной доставкой клиента уже не удивишь, поэтому рестораны предлагают интерактив - возможность самостоятельно приготовить блюдо, заказав набор продуктов и скачав по QR-коду с упаковки видеорецепт.

Кроме того, человек может поучаствовать в онлайн-ужине с шеф-поваром, сделав заранее заказ по основному меню. Все "гости" подключаются к прямому эфиру и открывают коробки с блюдами, словно едят в настоящем ресторане. Бары придумали другой формат: живые романтические ужины в "секретном" месте, где деликатесы будут подносить официанты - конечно, с соблюдением социальной дистанции. Такая услуга обойдется дороже.

Потребители больше готовы платить за общение и эмоции, которые в удаленном режиме оказались главным дефицитом

К слову, в марте, когда рестораны перестали работать, доставку в Екатеринбурге организовали лишь 20 процентов из них, остальные разрабатывали сайты по продвижению услуг или присоединялись к более крупным игрокам. Многие тогда были обеспокоены, что службы доставки убьют ресторанный бизнес.

- Рестораторы переняли опыт отелей, которые продвигают услуги через сервисы бронирования. Важно сотрудничать с агрегаторами, установив допустимую долю вашего размещения, - отмечает Тамара Клишина, управляющая сети отелей. - Выручка нашей службы доставки потихоньку растет, хотя издержки не покрывает. Но мы пытаемся сохранить ее, предлагая гостям любимые блюда из наших ресторанов.

- К апрелю выручка упала до 13 процентов, но к маю мы выросли вдвое и запустили три сайта по доставке. За это время нам удалось создать 120 новых блюд в сети ресторанов, выпустить фотоколлекцию летнего меню. Также мы постоянно звоним клиентам, ведем страницы в соцсетях и предлагаем свои продукты, иначе бизнес давно бы встал, - делится опытом ресторатор Кирилл Шлаен.

С подобной ситуацией столкнулись и магазины одежды. Им пришлось уйти на маркетплейсы, чтобы наладить сбыт товаров. Производители относятся к этому неоднозначно, потому что доставленная вещь не всегда выглядит так же, как в Интернете, а примерочные, увы, закрыты. Кроме того, нужный размер и высокое качество не поможет выиграть конкуренцию в онлайне, если продавец не знает полный аватар потребителя, допустим, его экологические привычки.

- В моду входит осознанное потребление. Например, человек берет в аренду либо приобретает ношеную одежду, у молодежи популярны секонд-хенды. Пользоваться спросом будут и услуги швейных мастерских, - считает управляющая торгового центра Елизавета Янченко.

Этот тренд еще называют экономикой совместного потребления, когда люди делятся или обмениваются вещами, экономно расходуя ресурсы. Впрочем, магазины уцененных товаров, где встречаются и брендовые вещи, активно заполняют массовый сегмент. Премиум-сегмент тоже сохраняет клиентов, но в офлайне, по мнению экспертов, ни тот, ни другой в этом году уже не вырастут.

Потребители сейчас больше готовы платить не столько за сами товары и услуги, сколько за общение и эмоции, которые в удаленном режиме оказались главным дефицитом. Осознав это, на онлайн-рынок вышли даже артисты, организующие виртуальные концерты. Хотя они сами признают, что решиться на это было непросто. Но теперь музыканты оценили новый формат и считают, что он будет востребован и после карантина.

- Играя на юбилее пары из Ижевска или для компании из Норильска, я знакомлюсь с людьми за час выступления. Мы, артисты, начали больше общаться, чем петь, - рассказывает лидер рок-группы Александр Гагарин.

Зрители сегодня не претендуют на шоу, как на живых концертах, они рады любой возможности услышать исполнителей, а запись выступления в соцсетях требует минимальных вложений. Однако музыканты надеются, что ограничения все же скоро будут сняты, ведь они коснулись работы всех представителей креативного бизнеса: звукооператоров, продюсеров, промоутеров, которым не приходится рассчитывать на поклонников.