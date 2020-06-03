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03.06.2020 20:07
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Русист из Германии: Говорю со школьниками о мире на русском языке

Текст: Елена Кухтенкова
"На уроках я объясняю своим ученикам, что немцы и нацисты - это не одно и то же. Что среди людей немецкой национальности было очень много тех, кто тоже боролся против фашистов. Как достучаться до крошечных сердец, чаще всего избалованных нынешней жизнью, имеющих всё, что только можно пожелать?" - спрашивает в своем эссе "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" на XX Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Германии Любовь Коломина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Выросшая на рассказах отца, участника Великой Отечественной войны, Любовь долгое время вглядывалась в лица идущих навстречу пожилых людей и примеряла каждому нацистскую форму. "Это было ужасно, но это было нужно для того, чтобы понять, какие сейчас немцы, чем живут, во что верят и помнят ли. Оказалось, ещё как помнят!" - пишет педагог.

Фото: iStock
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Каждый год 8 мая в немецком городе Карлсруэ, где живет теперь учитель, проходят митинг и возложение цветов к небольшому обелиску советским воинам, установленному на городском еврейском кладбище. Здесь же находятся могилы советских солдат. И два раза в год у каждого надгробного камня немцы высаживают свежие цветы. Не забывают жители Германии и о евреях, которые жили в этом городе до войны. На зданиях, к которым фашисты сгоняли еврейское население, чтобы потом отправить в концлагеря, прикреплены таблички. На месте разрушенной в годы войны синагоги сейчас небольшой мемориал под открытым небом.

"По всему городу на тротуарах у зданий - позолоченные кирпичики, на которых выгравированы имена евреев, живших в этих домах и уже никогда не вернувшихся. Идешь и стараешься не ступать по ним, - рассказывает русист. - И я пытаюсь понять, о чём думают, те, кто пытается стереть из людской памяти страшные и кровавые годы той войны".

Педагог приходит в эти места со своими учениками. Судьба подарила ей шанс заниматься в чужой стране любимым делом - преподавать русский язык. "Я имею возможность продолжать делать то, что считала важным всю свою жизнь - общаться на русском языке с людьми, говорящими на других языках, о том страшном времени, которое никогда не должно повториться. А значит, говорить о мире на русском языке. Но это не так легко", - признается она.

Фото: Е.Тихонов /Фотохроника ТАСС
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Дети русских эмигрантов, родившиеся и выросшие в современной Германии, очень далеки от темы Второй мировой войны. "Нынешним детям трудно понять то время, а живущим в Германии и имеющим родной немецкий язык, вдвойне сложнее. Ведь они тоже немцы, -отмечает Любовь Коломина. - И я вновь рассказываю им, маленьким современным немцам, говорящим на русском языке, историю своей семьи. Я приношу в класс военные награды моего отца, пожелтевшие фотографии и письма. Дети благоговейно прикасаются к дорогим моему сердцу реликвиям и задают много вопросов о том времени. А я рассказываю".

Любовь считает, что детям о войне нужно рассказывать на примерах судеб других детей. "Я убеждена, что современный ребенок, сравнивая свою жизнь с жизнью такого же ребенка военного времени учится сочувствовать, сопереживать, и понимать весь ужас тех событий", - размышляет русист.

Вместе с учениками Любовь Коломина разбирает и произведения военных лет. "И я вижу в глазах детей немой вопрос: разве это правда? И вслух: как такое могло быть? Разве могли взрослые убивать детей? Мне трудно отвечать на эти вопросы. Но без ответа на них мы не сможем вырастить из маленьких ребятишек настоящих, добрых и справедливых взрослых",- считает она.

Фото: РИА Новости
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Также вот уже много лет в День Победы учитель русского языка проводит в школе акции Памяти. Задолго до праздника на уроках русского языка школьники пишут сочинения о мире на двух языках, русском и немецком. Темы бывают разными: "Каким я вижу Мир", "Что я думаю о мире сегодня", "Мир на планете взрослым и детям". Кто не умеет писать, тот рисует. Каждый рисует свой мир, такой разный и все же такой одинаковый: солнце, мама, игрушки, школа, друзья.

А потом дети складывают рисунки и сочинения в виде военных треугольников, каждый привязывают на ниточках к воздушным шарам. 9 Мая ученики школы, родители, педагоги выходят на улицу с шарами в руках. И всегда удивленные прохожие присоединяются к шествию.

"После коротких слов памяти мы выпускаем в небо десятки разноцветных шаров с детскими незатейливыми рисунками и записками. И они летят высоко в небо, ветер уносит их все выше и дальше. Нам всем хочется, чтобы письма-треугольники, опустившись на землю, были развёрнуты и поняты каждым живущим сегодня в современной многонациональной Германии, вынесшей тяжёлые и незабываемые уроки из той страшной войны",-заключает в своем эссе русист.

Общество Образование

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