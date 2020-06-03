Стали известны новые особенности американского бомбардировщика B-21

B-21, перспективный стратегический бомбардировщик нового поколения для ВВС США, получит новое программное обеспечение, которое призвано обеспечить сбор информации, помощь в поиске целей и предоставление пилотам данных в режиме реального времени. Подобная автоматизация должна значительно упростить работу летчиков.

Теперь электроника самолета сможет точнее и быстрее определять высоту, скорость, координаты. Данные о параметрах полета и целях будут управляться и организовываться автоматически, чтобы пилот мог принимать решения оперативнее.

Новое программное обеспечение позволит пилотам B-21 обмениваться информацией, находить и уничтожать цели, в том числе средства ПВО, гораздо быстрее. Это даст возможность ускорить атаку высокоточным оружием, выявить все возможные воздушные и наземные угрозы и сохранить экипаж, сообщает The National Interest.

Новый софт должен не только ускорить принятие решений, но и повысить эффективность вооружения.

Приложения на основе искусственного интеллекта, как утверждается, могут собирать всю информацию, относящуюся с боевым действиями, соотносить ее с огромной базой данных, выполнять сравнительный анализ для принятия решений, определения приоритетов предоставления данных летчику.