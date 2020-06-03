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03.06.2020,  
15:18
Текст:  Алексей Брусилов

Турция перебросила в Сирию мобильные комплексы ПВО

Находящийся на территории Сирии турецкий военный контингент наращивает свои возможности по борьбе с воздушными целями. Стало известно о переброске в идлибскую зону деэскалации мобильных зенитных ракетных комплексов Atilgan.
Фото: DefenseWebTV / youtube.com
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В Сети появились фотографии перевозимых на большегрузных тралах боевых машин. В феврале уже сообщалось о том, что такая техника пересекла турецко-сирийскую границу. Сейчас, по всей видимости, идет дальнейшее усиление сил ПВО.

ЗРК Atilgan смонтированы на шасси гусеничного бронетранспортера M113A2 американской разработки. Они вооружены восемью ракетами "земля-воздух", являющимися лицензионными версиями известных американских FIM-92 Stinger. Для самообороны имеется 12,7-мм пулемет.

Существует также колесная версия Zipkin на базе автомобилей Land Rover Defender. Правда, они пока в этой "горячей точке" замечены не были.

Такие установки, конечно, уступают новейшим разработкам, но могут представлять определенную угрозу для различных типов самолетов и вертолетов военно-воздушных сил Сирии.

Кроме средств ПВО, в последние дни была замечена передислокация тяжелых 175-мм самоходных пушек М107.

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