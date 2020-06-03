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Умер комик Гектор Суарес

Новости
    03.06.2020, 12:03
Текст:   Олег Усков

На 82-м году жизни 2 июня умер известный мексиканский актер, режиссер и комик, продюсер и сценарист Гектор Суарес, чья многолетняя карьера "прославляла простого человека и высмеивала богатых, коррумпированных и высокомерных".

Сын артиста, актер Гектор Суарес Гомис, опубликовал во вторник соответствующее заявление без указания причин смерти отца.

Меж тем известно, что Суарес страдал от рака мочевого пузыря и перенес несколько операций.

Департамент культуры Мексики также опубликовал заявление, в котором скорбит и называет покойного "первопроходцем", передает THR.

Суарес родился 21 октября 1938 года в Мехико и пошел в гору славы в семидесятые, когда начал сатирически показывать нищету отдельных мексиканских слоев, в то время как "наверху" царили роскошь, коррупция и разложение.

Сниматься начал в шестидесятые, далее отметившись более чем в 120 фильмах и сериалах.

В числе последних его работ - озвучка мультфильма "Пернатая банда" и сериал Netflix "Заключенный".

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