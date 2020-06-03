Умер комик Гектор Суарес

На 82-м году жизни 2 июня умер известный мексиканский актер, режиссер и комик, продюсер и сценарист Гектор Суарес, чья многолетняя карьера "прославляла простого человека и высмеивала богатых, коррумпированных и высокомерных".

Сын артиста, актер Гектор Суарес Гомис, опубликовал во вторник соответствующее заявление без указания причин смерти отца.

Меж тем известно, что Суарес страдал от рака мочевого пузыря и перенес несколько операций.

Partió el mejor comediante en la historia del espectáculo en México, el más creativo, arrojado, polémico, inteligente, pasional y cercano al pueblo; con su inmedible talento hoy Héctor Suárez descansa en paz. pic.twitter.com/p4cXx1t4m3 — Monica Garza (@monicagarzag) June 2, 2020

Департамент культуры Мексики также опубликовал заявление, в котором скорбит и называет покойного "первопроходцем", передает THR.

Суарес родился 21 октября 1938 года в Мехико и пошел в гору славы в семидесятые, когда начал сатирически показывать нищету отдельных мексиканских слоев, в то время как "наверху" царили роскошь, коррупция и разложение.

Сниматься начал в шестидесятые, далее отметившись более чем в 120 фильмах и сериалах.

В числе последних его работ - озвучка мультфильма "Пернатая банда" и сериал Netflix "Заключенный".