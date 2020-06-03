В Россию разрешен беспошлинный ввоз средств индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты и товары для производства лекарств можно будет импортировать в Россию и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без уплаты ввозных пошлин. Решение об этом приняла Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), сообщил представитель торгового блока ЕЭК.

В перечень продукции вошли перекись водорода, одноразовые шапочки, полимерная пленка. Также возможность беспошлинного ввоза распространится на одноразовые средства индивидуальной защиты и отдельные виды товаров для производства лекарственных, дезинфицирующих средств и медицинских изделий. Решение вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Ранее ЕЭК отменила ввозные пошлины на ключевые продукты питания (картофель, лук, чеснок, гречневая крупа, продукты для детского питания) и отдельные медицинские изделия и лекарства (термометры, одноразовые, дезинфекционные установки). Беспошлинный ввоз будет действовать до 30 сентября 2020 года.

Кроме того, совет ЕЭК одобрил снятие запрета на вывоз с территории ЕАЭС ваты, лейкопластырей и некоторых других медизделий. Окончательное решение по этому вопросу примет коллегия ЕЭК.