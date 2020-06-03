В США нашли коронавирус у собаки

В США впервые подтвердился коронавирус у собаки - немецкой овчарки из Нью-Йорка, передает The Hill. Вместе с парой котов, львом и тигром она пополнила американский бестиарий зараженных ковидом. К слову, все они тоже обитатели "Большого яблока".

Об этом уникальном для Америки случае сообщили национальные ветеринарные лаборатории Департамента сельского хозяйства. Хозяин животного с симптомами ОРВИ решил на всякий случай отвезти его в клинику, чтобы там у питомца взяли тест на COVID-19, который оказался положительным. У второй овчарки, живущей в той же семье, обнаружились антитела к "короне". Жизни заболевшего пса ничего не угрожает, ветеринары уверяют, что он идет на поправку. До недавнего времени первой собакой с коронавирусом в США считался мопс по кличке Уинстон из Северной Каролины, но диагноз у него не подтвердился.

"Мы продолжаем изучать SARS-CoV-2 у животных, но пока нет никаких доказательств, что они играют существенную роль в распространении вируса. У нас немного информации, но, основываясь на ней, мы полагаем, что риск передачи вируса от животного к человеку невелик. Нельзя делать с питомцами ничего такого, что поставило бы под угрозу их благополучие", - говорят в ведомстве. Там также уточнили, что тестирование животных в ветеринарных лабораториях никак не ограничивает доступ людей к этим тестам.