В Twitter объявили о смене председателя совета директоров компании

Председатель совета директоров Twitter покинул свой пост. Место Омида Кордестани займет бывший глава Google по финансам Патрик Пичетте, сообщил телеканал CNBC.

"Кордестани занимал свой пост пять лет. Причины ухода с должности не сообщаются, как и то, не связано ли увольнение с недавним скандалом в Twitter из-за редактирования поста президента США Дональда Трампа", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Подписанный президентом США указ, снимающий с соцсетей защиту от претензий по редактированию сообщений, сервис микроблогов Twitter назвал "реакционным и политически ангажированным". Представители компании сослались на секцию 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года, которая гарантирует, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.

Действия Twitter ранее подверг критике глава Facebook Марк Цукерберг, заявив что соцсеть не имеет право быть арбитром в вопросе контента пользователей.