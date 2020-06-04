Новости

В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи 14:49
На Урале замглавы администрации городского округа заподозрили в коррупции 14:47
Минск: Кадровые назначения в правительстве Романа Головченко 14:47
ВОЗ: Готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса нужно в сентябре 14:46
В Ростовской области отменили пропуска 14:41
Российские космонавты оценили технологии американского Crew Dragon 14:40
Сериал "Чернобыль" номинирован на 14 премий BAFTA 14:27
Разливы топлива на реке в Норильске планируют устранить за 14 дней 14:25
В "Единой России" ожидают принятие поправок об "удаленке" до августа 14:20
Путин поручил Минобороны немедленно развернуть госпиталь в Забайкалье 14:18
Песков назвал причину поручения Путина правоохранителям по ЧП в Норильске 14:09
На Алтае подростки избили ребенка и выложили видео в интернет 14:04
Volkswagen Arteon наконец-то добрался до России. Стали известны цены 14:00
Глава Удмуртии Александр Бречалов вылечился от коронавируса 13:57
Главного героя "Острых козырьков" должен был сыграть Джейсон Стейтем 13:52
Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ-3 в Норильске, где произошла авария 13:45
Лукашенко поставил стратегические задачи перед правительством Головченко 13:39
Европол провел операцию по изъятию 1300 тонн опасных пестицидов 13:35
Жительнице Ульяновска пришлось доказывать пол своего питомца в суде 13:33
Зеленский готов оплатить штраф за нарушение карантина 13:32
Ридли Скотт обрисовал возможный сюжет следующих "Чужих" 13:24
В Петербурге хирурга частной клиники задержали после смерти пациента 13:22
Укусивший полицейского житель Кузбасса отправится в колонию 13:21
"Справедливая России" предложила доплатить пенсионерам 1,38 трлн рублей 13:08
Жителя Поморья обвинили в истязании 89-летней матери 13:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Для кого подорожают полисы ОСАГО
Для кого подорожают полисы ОСАГО
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 13:35
Рубрика: В мире

Европол провел операцию по изъятию 1300 тонн опасных пестицидов

Текст: Александр Саможнев

В рамках масштабной операции в 32 странах Европол конфисковал 1346 тонн опасных нелегальных пестицидов. Это в два раза больше, чем в ходе аналогичной акции в прошлом году. По делу задержаны два человека. Расследование продолжается в Бельгии, Франции, Германии, Польше, Словении и Швейцарии, сообщает телеканал ORF.

Представители Европола отмечают, что фермеры зачастую находятся в неведении и покупают контрафактную продукцию, потому что она дешевле. По некоторым оценкам, незаконные продукты составляют от 10 до 14 процентов рынка инсектицидов ЕС.

На Францию, Испанию, Италию и Германию выпадает две трети продаж пестицидов в период с 2011 по 2018 год, свидетельствует статистическое управления ЕС. Эти страны являются крупнейшими сельскохозяйственными производителями в Евросоюзе.

За этот же период продажи пестицидов в Австрии выросли на 53 процента, а на Кипре - на 94 процента, что является самым высоким ростом в Европе. В целом в Евросоюзе продажи пестицидов составляют порядка 360 миллионов килограммов ежегодно.

Фото: Владимир Биль/РГ
Француза приговорили к году тюрьмы за нелегальную перепродажу масок

Европол предупреждает, что торговля незаконными и контрафактными пестицидами организована хорошо выстроенной криминальной сетью. Преступники создали сложные глобальные цепочки поставок и используют юридические компании для маскировки своей деятельности. Доходы оцениваются в миллиарды евро.

В мире Европа

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
СК завел дело о халатности из-за позднего сообщения о ЧП в Норильске
За сутки в России подтвержден 8831 случай COVID-19
Собянин пообещал удалить данные соцмониторинга и системы пропусков
Премьер-министром Беларуси назначен глава Госкомвоенпрома Роман Головченко
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии