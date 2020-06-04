Европол провел операцию по изъятию 1300 тонн опасных пестицидов

В рамках масштабной операции в 32 странах Европол конфисковал 1346 тонн опасных нелегальных пестицидов. Это в два раза больше, чем в ходе аналогичной акции в прошлом году. По делу задержаны два человека. Расследование продолжается в Бельгии, Франции, Германии, Польше, Словении и Швейцарии, сообщает телеканал ORF.

Представители Европола отмечают, что фермеры зачастую находятся в неведении и покупают контрафактную продукцию, потому что она дешевле. По некоторым оценкам, незаконные продукты составляют от 10 до 14 процентов рынка инсектицидов ЕС.

На Францию, Испанию, Италию и Германию выпадает две трети продаж пестицидов в период с 2011 по 2018 год, свидетельствует статистическое управления ЕС. Эти страны являются крупнейшими сельскохозяйственными производителями в Евросоюзе.

За этот же период продажи пестицидов в Австрии выросли на 53 процента, а на Кипре - на 94 процента, что является самым высоким ростом в Европе. В целом в Евросоюзе продажи пестицидов составляют порядка 360 миллионов килограммов ежегодно.

Европол предупреждает, что торговля незаконными и контрафактными пестицидами организована хорошо выстроенной криминальной сетью. Преступники создали сложные глобальные цепочки поставок и используют юридические компании для маскировки своей деятельности. Доходы оцениваются в миллиарды евро.