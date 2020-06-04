Какие новые фильмы посмотреть на цифровых ресурсах

Кинодистрибьюторы во времена пандемии в срочном порядке переориентировались и каждую неделю стали выпускать на цифровых платформах все большее количество фильмов-новинок. Так что не сериалами едиными прирастают в последнее время интернет-сервисы. "РГ" рассказывает о нескольких киноновинках, которые появились в Сети на этой неделе.

"Приди ко мне". Режиссер Малгожата Шумовска

Умеют у нас перевести название так, чтобы сделать фильм безликим. Правда, в оригинале новая картина известного польского режиссера Малгожаты Шумовской, которая вышла в начале недели на Okko, называется так, что вряд ли также привлечет внимание - The Other Lamb, что в дословном переводе означает "Другой ягненок". Приходится ориентироваться на имя автора. Из последних работ Шумовской, которые выходили в прокат в России, можно назвать такие картины, как "Лицо" и "Тело", например. Отличие нового фильма в том, что он снят изначально на английском, а не на польском языке. Шумовска - любимица международных премий и кинофестивалей, и, конечно, английский язык должен был весьма помочь для продвижения ленты в мире. Второе, что должно этому поспособствовать - тема. Фильм - радость для всех причастных к женскому движению #metoo. По форме это - притча. По лесным и горным просторам ходит красивый харизматичный мужчина с длинными волосами, он же - Пастырь. За ним следуют два "стада". В одном - красивые ухоженные овцы, ягнята и один баран, в другом - женщины: жены и дочери. Различаются последние по цвету одежды. Жены - в красном, дочери - в синем. Никакая цивилизация в это сообщество не проникает. Что оно собой представляет? Гарем? Секта? Все женщины поклоняются одному-единственному мужчине. Он радуется, и они сияют, он грустен - и они плачут. И каждая молит вслух и молча, обращаясь к нему: "Приди ко мне", надеясь, что Пастырь обратит на нее свое внимание и дал ей благословение и благодать. Главная героиня картины - в стане дочерей. Зовут темноволосую и синеглазую красавицу Сэла. Мать свою она не помнит, но те, кто постарше, и сам пастырь, все время говорят девушке, как она на нее похожа. Сэла - подросток, который вступает в пору созревания, и странным образом она сближается с одной из "старших жен". Той, что ужа давно перешла в разряд нелюбимых. Предчувствия Сэлы находят свое подтверждение в рассказах взрослой подруги. Пастырь - совсем не такой идеальный, каким его принято считать. Факты не заставляют себя ждать, и в душе Сэлы зреет бунт. Пастырь понимает это, и между ними начинается борьба. Вначале безмолвная...

"Бог грома". Андре Овредал

Лента, которая в оригинале называется Mortal, и вышла сразу на нескольких цифровых платформах, меняет представление не одного поколения о боге Торе. Они знают этого человека с суперспособностями, виртуозно владеющего молотом, в основном, по голливудским экранизациям комиксов. Однако, кто сказал, что норвежцы не имеют права на свою собственную точку зрения? Андре Овредал известен по фильмам "Демон внутри", "Страшные истории для рассказа в темноте", "Охотники на троллей" и другим. В главной роли в ленте "Бог грома" снимался Нат Вулф. Этого актера, чья "суперспособность" - красота, зрители знают по лентам "Виноваты звезды", "Застрял в любви", "Стажер", "Бумажные города" и другим. По сюжету этой картины герой Вулфа вовсе не знает, что он наделен божественным даром. Он полагает, что на него возложено проклятье. Горят деревья, рушатся здания, погибают люди, сдвигаются тучи... Каким-то образом окружающий его мир улавливает каждый ньюанс его настроения и состояния духа. Забитый и напуганный молодой человек - на краю, но подход к нему сумела найти молодая девушка - начинающий психолог. Бог влюбляется, мир расцветает. Но полиция и спецслужбы напуганы непонятным явлением. Ни к чему хорошему их действия не приводят, и главный герой начинает свою игру. Нужно подчеркнуть, что молнии в этой картине - не хуже, чем в голливудских фильмах, а красоты Норвегии таковы, что зритель без труда верит, что там живут боги.

"Кэрри в большом городе". Сьюзен Джонсон

Есть анекдот о том, как к своему духовному наставнику приходит прелестная молодая девушка и задает вопрос с такими сложными терминами, что тот, не в силах дослушать до конца, кричит: "Замуж! Срочно замуж!" Примерно об этом же фильм, который в оригинале называется полным именем героини - девушки Carrie Pilby, вышел сразу на нескольких крупных видеосервисах. Это одна из самых интересных картин, из тех, что вышли в 2016 году, но до цифрового проката нашей страны добрались только сейчас, нисколько не устарев. Если вы любите сериал "Утреннее шоу" так же, как автор этих строк, то порадуетесь "встретив" в главной роли самобытную и очаровательную Бел Паули. Ее Кэрри в фильме сравнивают с Амели, что сыграла Одри Тату. Стоит ли замахиваться на такие радикальные сравнения - решайте сами. Но сам факт, когда девушка-вундеркинд, которая чувствует себя уверенно только в мире книг и фактов, вдруг открывает такое чудо как любовь, способен заставить вас нажать кнопку Play прямо под электронным постером этого фильма. Приведем лишь один смешной момент из картины. Когда Кэрри составляет список своих желаний, создается впечатление, что она собралась умирать. А вот и нет!

Смотрите также:

- Большой фестиваль мультфильмов представляет фильм, по мотивам всемирной известной серии книг Свена Нурдквиста "Петсон и Финдус. Маленький мучитель - большая дружба". Полнометражный анимационный фильм можно смотреть на сервисе Okko. Он расскажет о старике Петсоне, неспешно проживающем в небольшом красном доме. Соседка Беда Андерссон дарит старику котика. Однажды Финдус - так Петсон прозвал своего питомца - начинает говорить, и мир одинокого пожилого человека меняется.

- Черно-белая режиссерская версия "Паразитов" оскаровского лауреата Пон Чжун Хо доступна также для подписчиков Okko. Впервые эта версия была показанная на Международном кинофестивале в Роттердаме в январе этого года.

"Несмотря на то, что я стал кинорежиссером в 2000-х, всегда восхищался красотой черно-белых лент Ренуара, Феллини, Куросавы. Сегодня горжусь тем, что черно-белая версия "Паразитов" выходит на экраны. Сам я уже дважды смотрел в качестве зрителя эту версию; в какие-то мгновения мне казалось, что это сказка. При повторном просмотре я почувствовал, что фильм будто резал меня на части остро наточенным ножом", - так отзывается о своем творении режиссер.