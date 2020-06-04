Постановление правительства Кировской области от 2 июня 2020 года № 266-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Кировской области и на основании протокола заседания штаба при Правительстве Кировской области по предупреждению коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, от 25.05.2020 № 21 Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. В абзаце первом подпункта 1.1 слова "до 03.06.2020 включительно" заменить словами "до 16.06.2020 включительно".

1.1.2. В подпункте 1.1-1 слова "до 03.06.2020 включительно" заменить словами "до 16.06.2020 включительно".

1.1.3. В подпункте 1.2:

1.1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.2. Приостановить до 16.06.2020 включительно:".

1.1.3.2. Подпункты 1.2.4, 1.2.5 и 1.2.6 изложить в следующей редакции:

"1.2.4. Деятельность предприятий (объектов) общественного питания по оказанию услуг общественного питания, включая услуги по организации досуга и (или) развлечений. Данное ограничение не распространяется на:

предприятия (объекты) общественного питания в части оказания услуг по изготовлению продукции общественного питания, реализации указанной продукции и покупных товаров навынос и (или) с условием доставки заказов покупателям;

столовые, буфеты, кафе и иные предприятия (объекты) общественного питания, обеспечивающие питание работников организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 настоящего постановления, и расположенные на территориях указанных организаций (индивидуальных предпринимателей).

1.2.5. Деятельность расположенных на территории Кировской области, за исключением территорий города Вятские Поляны, Вятскополянского района, Малмыжского района, Уржумского района, объектов розничной торговли, в том числе торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), моллов, рынков. Данное ограничение не распространяется на:

торговые центры (комплексы), имеющие отдельный наружный (уличный) вход и общую (суммарную) площадь всех торговых залов

до 400 кв. метров, при условии полного приостановления деятельности расположенных в указанных торговых центрах (комплексах) массажных салонов, соляриев, бань, саун, а также соблюдения ограничений, предусмотренных подпунктами 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 настоящего постановления;

торговые центры (комплексы), все торговые предприятия в которых специализируются на реализации строительных материалов, строительной техники, строительного инвентаря, мебели, при условии полного приостановления деятельности расположенных в указанных торговых центрах (комплексах) массажных салонов, соляриев, бань, саун, а также соблюдения ограничений, предусмотренных подпунктами 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 настоящего постановления;

находящиеся в торговых, торгово-развлекательных комплексах (центрах), моллах, на рынках аптеки, аптечные пункты, объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары, а также объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары, имеющие отдельный наружный (уличный) вход и площадь торгового зала до 400 кв. метров;

автозаправочные станции;

ярмарки, организованные на открытом воздухе;

объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары;

объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также без посещения покупателями торгового зала с учетом обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования;

объекты розничной торговли, специализирующиеся на реализации строительных материалов, строительной техники и строительного инвентаря;

объекты розничной торговли, специализирующиеся на реализации садово-огородной техники, запасных частей к ней, садово-огородного инвентаря, семян, саженцев, рассады, удобрений для растений;

объекты розничной торговли, специализирующиеся на реализации исключительно мебели;

объекты розничной торговли, специализирующиеся на реализации исключительно автотранспортных средств (автосалоны).

1.2.6. Деятельность расположенных на территориях города Вятские Поляны, Вятскополянского района, Малмыжского района, Уржумского района объектов розничной торговли, в том числе торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), рынков. Данное ограничение не распространяется на:

аптеки, аптечные пункты;

объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары;

объекты розничной торговли, реализующие похоронные принадлежности;

находящиеся в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), на рынках аптеки, аптечные пункты, объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары, а также объекты розничной торговли, реализующие похоронные принадлежности дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

объекты розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, при условии реализации указанных товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также без посещения покупателями торгового зала с учетом обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования;

автозаправочные станции".

1.1.4. Подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:

"1.4. Запретить до отмены режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности":

1.4.1. Курение кальянов, трубок в организациях, оказывающих услуги для организации процесса курения кальянов, трубок, а также в ресторанах, барах, кафе и на иных предприятиях (объектах) общественного питания, а также в организациях, оказывающих услуги досуга и (или) развлечений.

1.4.2. Нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, на территории, в зданиях (помещениях) торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) без сопровождения родителей или иных законных представителей".

1.1.5. Подпункт 1.5.2 подпункта 1.5 изложить в следующей редакции:

"1.5.2. Лицами, занимающимися в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (далее - спортивная организация), спортивных организаций с обеспечением реализации программ спортивной подготовки с применением форм электронного обучения и дистанционных технологий. Данное ограничение не распространяется на проведение индивидуальных (персональных) тренировок членов спортивных сборных команд Российской Федерации, членов сборных команд Кировской области, лиц, занимающихся на этапах высшего спортивного мастерства, совершенствования спортивного мастерства и спортивной специализации последнего года обучения (далее - спортсмены), с тренером при одновременном соблюдении следующих условий:

при обязательном проведении бесконтактного контроля температуры тела спортсменов при входе на территорию, в здание (помещение) спортивной организации и недопуске лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

при недопущении одновременного проведения одним тренером индивидуальных (персональных) тренировок с двумя и более спортсменами;

при обеспечении соблюдения дистанции между спортсменами не менее 5 метров;

при обеспечении непревышения предельного количества спортсменов, которые могут одновременно находиться в помещении для тренировок (исходя из расчета 1 спортсмен на 25 кв. метров);

при непредоставлении спортсменам дополнительных услуг,

за исключением услуг раздевалок (без услуг душевых);

при соблюдении требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.9, 1.13 настоящего постановления, а также при использовании работниками спортивных организаций средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов)".

1.1.6. В абзаце первом подпункта 1.6 слова "до 03.06.2020 включительно" заменить словами "до 22.06.2020 включительно".

1.1.7. В абзаце первом подпункта 1.7 слова "До 03.06.2020 включительно" заменить словами "До 22.06.2020 включительно".

1.1.8. В абзаце первом подпункта 1.8 слова "До 03.06.2020 включительно" заменить словами "До 22.06.2020 включительно".

1.1.9. В абзаце первом подпункта 1.8-1 слова "До 03.06.2020 включительно" заменить словами "До 22.06.2020 включительно".

1.1.10. В подпункте 1.14:

1.1.10.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.14. Приостановить до 22.06.2020 включительно:".

1.1.10.2. Подпункт 1.14.2 изложить в следующей редакции:

"1.14.2. Бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. Данное ограничение с 16.06.2020 не распространяется на санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, при условии соблюдения требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.9, 1.13 настоящего постановления".

1.1.11. В подпункте 1.15 слова "в том числе" исключить.

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 настоящего постановления, перевести работников на дистанционный режим работы при условии обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей".

1.3. В абзаце втором пункта 16 слова "в период с 31.03.2020 по 03.06.2020" заменить словами "в период с 31.03.2020 по 22.06.2020".

1.4. Дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:

"16-1. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области в пределах установленных полномочий осуществлять контроль соблюдения гражданами и организациями (индивидуальными предпринимателями) требований, установленных пунктом 1 настоящего постановления".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







