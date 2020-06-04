Лечащий врач Трампа рассказал о здоровье президента США

Президент США Дональд Трамп здоров. Документ с результатами ежегодного медицинского осмотра скоро опубликуют, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Лечащий врач американского лидера Шон Конли рассказал, что обследование Трамп проходил в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Речь идет о нескольких визитах в медучреждение.

Конли также напомнил, что президент две недели принимал противомалярийный препарат гидроксихлорохин. "Никаких побочных эффектов зафиксировано не было. Результаты всех тестов на коронавирус отрицательные", - подчеркнул врач.