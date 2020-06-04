Новости

Более 85% новых случаев коронавируса у москвичей младше 65 лет 11:48
В Крыму в 2020 году тарифы на газ и электроэнергию не повысятся 11:46
Треть июньской нормы осадков выпала в Москве в минувшую ночь 11:44
Дамаск осудил США за "экономический терроризм" 11:44
Премьер-министром Беларуси назначен глава Госкомвоенпрома Роман Головченко 11:43
В Москве задержан мужчина с килограммом наркотиков 11:43
На Параде Победы Киргизию представят бойцы Национальной гвардии КР 11:41
В Пермском крае произошел прорыв нефтепровода 11:40
В двух районах Осетии ввели режим ЧС из-за урагана и ливня 11:40
Объявлена программа Каннского фестиваля 11:40
Столичные рестораторы сэкономили на аренде более 20 млн рублей 11:35
В Петербурге на Парад Победы выйдут более 120 женщин-военнослужащих 11:34
Ушел в историю старейший двигатель V8 11:30
В Кузбассе двое шахтеров получили серьезные травмы 11:21
В мае на столичную службу 112 поступило 183 тысячи экстренных вызовов 11:17
В Кемерове врача осудили за отсутствие маски 11:13
Нижегородские водители утопили автомобили, объезжая пробку вброд 11:13
Под Краснодаром обнаружили захоронение сарматского воина 11:06
В Екатеринбурге зарегистрировано самое большое пасхальное яйцо в РФ 11:04
Певица Софи Эллис-Бекстор упала с велосипеда и разбила голову 11:01
Chevrolet Niva об этом только мечтала: пикап и фургон на базе Lada Niva-2 11:00
На Мальдивах объявили дату начала туристического сезона 10:58
В Чечне после урагана госпитализированы три человека 10:58
В Екатеринбурге больницу закрыли после заноса коронавируса 10:53
Вышел трейлер хоррор-антологии с Эмилией Кларк "Инструкция по убийству" 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 11:41
Рубрика: В мире

На Параде Победы Киргизию представят бойцы Национальной гвардии КР

Текст: Артем Петров

Военнослужащие Нацгвардии Киргизии примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве. Об этом сообщили в Генеральном штабе (ГШ) ВС КР.

Фото: РИА Новости
Шойгу рассказал о подготовке к Параду Победы

- Бойцы Национальной гвардии будут представлять республику на юбилейных парадах во второй раз. Гвардейцы не прерывали тренировки даже во время карантина. Для участия в ответственном мероприятии отобраны отличники боевой учебы и строевой подготовки. Они ежедневно отрабатывают элементы парадного строя, - подчеркнули в Генштабе.

Перед вылетом в Москву военнослужащие сдадут анализы для исключения риска заражения COVID-19.

- В столице РФ бойцы продолжат тренировки в составе общих парадных коробок с участниками из других государств, - сообщили в ГШ ВС КР.

В мире экс-СССР Киргизия 75 лет Великой Победы

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мишустин утвердил правила поддержки российских аэропортов
Собянин пообещал удалить данные соцмониторинга и системы пропусков
В МЧС нашли способ ликвидировать разлив нефтепродуктов в Норильске
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии