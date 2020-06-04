На Параде Победы Киргизию представят бойцы Национальной гвардии КР

Военнослужащие Нацгвардии Киргизии примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве. Об этом сообщили в Генеральном штабе (ГШ) ВС КР.

- Бойцы Национальной гвардии будут представлять республику на юбилейных парадах во второй раз. Гвардейцы не прерывали тренировки даже во время карантина. Для участия в ответственном мероприятии отобраны отличники боевой учебы и строевой подготовки. Они ежедневно отрабатывают элементы парадного строя, - подчеркнули в Генштабе.

Перед вылетом в Москву военнослужащие сдадут анализы для исключения риска заражения COVID-19.

- В столице РФ бойцы продолжат тренировки в составе общих парадных коробок с участниками из других государств, - сообщили в ГШ ВС КР.