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04.06.2020 12:54
Рубрика: Бензин

Новак: Предпосылок для роста цен на бензин нет

Текст: Сергей Тихонов
Российский рынок не испытывает недостатка топлива, снабжается в полном объеме, поэтому никаких предпосылок для роста цен на АЗС выше инфляции сейчас нет, сказал глава Минэнерго Александр Новак. Об этом сообщает "Интерфакс".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министр пояснил, что действующий регуляторный механизм не позволяет подниматься розничным ценам на топливо не подниматься выше уровня инфляции. Кроме того дефициту неоткуда было взяться, поскольку было падение внутреннего спроса до 50%, а производство нефтепродуктов настолько не снижалось.

Правительство запретило ввоз топлива в Россию до октября

"У нас была переориентация на экспорт, плюс НПЗ вставали на ремонт в более ранние сроки, чтобы провести их в период низкого спроса. Сейчас рынок снабжается в полном объеме", - сказал Новак.

Средние розничная стоимость автомобильного топлива с начала года почти не изменилась, но биржевые цены на нефтепродукты растут второй месяц подряд, увеличившись за это время на 35-40%. В последнем еженедельном отчете ИГ "Петромаркет" указывается, что переработка нефти в России остается убыточной, а риски сокращения ее объемов сохраняются.