Новак: Предпосылок для роста цен на бензин нет

Министр пояснил, что действующий регуляторный механизм не позволяет подниматься розничным ценам на топливо не подниматься выше уровня инфляции. Кроме того дефициту неоткуда было взяться, поскольку было падение внутреннего спроса до 50%, а производство нефтепродуктов настолько не снижалось.

"У нас была переориентация на экспорт, плюс НПЗ вставали на ремонт в более ранние сроки, чтобы провести их в период низкого спроса. Сейчас рынок снабжается в полном объеме", - сказал Новак.

Средние розничная стоимость автомобильного топлива с начала года почти не изменилась, но биржевые цены на нефтепродукты растут второй месяц подряд, увеличившись за это время на 35-40%. В последнем еженедельном отчете ИГ "Петромаркет" указывается, что переработка нефти в России остается убыточной, а риски сокращения ее объемов сохраняются.