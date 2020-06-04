"НТЭК" направила копии сообщений об инциденте в Норильске правоохранительным органам

"Норильско-Таймырская энергетическая компания" направила в правоохранительные органы копии официальных сообщений об инциденте, произошедшем 29 мая на ТЭЦ-3 Норильска. Напомним, в результате разгерметизации резервуара около 21 тысячи кубометров дизельного топлива разлилось на прилегающей к ТЭЦ территории.

По данным "НТЭК", компания своевременно и должным образом информировала о произошедшем, действуя в соответствии с планом ликвидации аварии. Вице-президент компании "Норникель" Сергей Дяченко рассказал журналистам, что информация об инциденте была оперативно передана диспетчером предприятия в штаб по ГО и ЧС г. Норильска 29 мая - в день аварии, а штаб в тот же день послал эту информацию в краевое управление МЧС и в Минэнерго РФ. 1 июня "НТЭК" предоставила план ликвидации последствий аварии Минэнерго РФ и ЕДДС.

По факту разлива были возбуждены три уголовных дела за порчу земли, нарушение правил охраны окружающей среды при производстве и загрязнение вод. Кроме того, Следственному комитету и полиции предстоит оценить работу должностных лиц в связи с ЧП.

В данный момент на месте аварии продолжаются работы по ликвидации последствий разлива. По данным на 3 июня с загрязненной территории вывезено 800 кубометров грунта, откачано 262 тонны дизельного топлива. Специалистами морской спасательной службы с поверхности реки Амбарная собрано 78 тонн дизельного топлива.