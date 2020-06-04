Постановление губернатора Пензенской области от 4 июня 2020 года № 107 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 03.06.2020 № 58-00-05/5-4600-2020, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. в подпункте 3.1 пункта 3 слова "публичных слушаний по проектам" дополнить словами "генеральных планов, проектам";

1.2. пункт 25 дополнить подпунктом 25.1.6 следующего содержания:

"25.1.6. Возобновить без привлечения зрителей в соответствии с Методическими рекомендациями "МР 3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020, работу спортивных объектов, расположенных на территории города Пензы, в целях:

- организации тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Пензенской области, профессиональных спортивных клубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку (за исключением воспитанников спортивных школ, входящих в их состав);

- организации и проведения профессиональными спортивными лигами профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев







