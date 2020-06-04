Переводчики помогают медикам с материалами по COVID-19

Почти тысяча профессиональных переводчиков объединились, чтобы помочь врачам из России и стран СНГ оперативно получать информацию по коронавирусу от коллег из-за рубежа. Переводы выкладываются в открытый Telegram-канал "Переводчики на карантине". В онлайн-библиотеке по COVID-19 уже около 400 таких материалов.

А началось все с чата для общения анестезиологов-реаниматологов, который создал главный врач Коммунарки Денис Проценко. Один из докторов выложил туда новый протокол лечения больных и попросил помочь с переводом с итальянского. Коллега из Милана согласилась. На помощь ей пришла профессиональный переводчик из Санкт-Петербурга Мария Юнгер, позже - одна из координаторов проекта. Она же пригласила в чат других переводчиков. Затем они создали свой.

Языковых преград нет: при необходимости участники проекта - волонтеры готовы взяться за публикации даже на фарси и пушту. Сейчас большинство статей переводится с английского языка, а когда проект начинался, было много материалов на испанском, итальянском, французском и немецком. Единичные документы переводили с китайского, японского, турецкого и украинского.

Сложнейшие научные публикации, изобилующие узкоспециализированной лексикой, специалисты переводят бесплатно. Выбирают статьи для переводов сами врачи. Тематика самая разная, но вся - вокруг коронавируса. Сначала шли материалы с описанием клинической картины, способов защиты персонала. Теперь акцент сместился на лечение и разработку вакцины.

Сейчас в работе 120 материалов. "Раньше у нас не было системы отбора, достаточно было просьбы от врача. Стараемся подходить к выбору материалов со всей ответственностью", - говорит администратор проекта "Переводчики на карантине" Маргарита Андресс. Система отбора - это закрытая таблица с названиями документов. Несколько авторитетных медиков выставляют оценки по степени полезности материалов: от 0 до 3.

Языковых преград нет: при необходимости участники проекта готовы взяться за переводы даже с фарси и пушту

Скорость перевода сильно зависит от темы и терминологии. В среднем работа над одной публикацией - неделя максимум. Процесс многоступенчатый: перевод вычитывается специалистом, затем - корректором, верстается для выкладки в онлайн-библиотеку. Перед появлением в Telegram-канале статью еще раз просматривает редактор.

У созданного Telegram-канала уже свыше полутора тысяч подписчиков. Информация более чем востребована: выложенные переводы набирают тысячи просмотров. Как, например, материал про дезинфекцию респираторов и масок. Много отзывов набрал калькулятор нагрузки больниц. Переводчики получают немало отзывов на свою работу. И не только от Дениса Проценко, чей чат стал отправной точкой проекта. Больше всего сайт с переводами посещают врачи из России и Беларуси, но есть интерес специалистов из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Украины. Среди огромного потока информации про COVID-19 им особенно важно получать достоверные данные.

- По теме коронавируса наблюдается бум не столько научный, сколько информационный. Разного рода тексты, в том числе и откровенная ересь, молниеносно распространяются по соцсетям и мессенджерам. Проводится много исследований, посвященных COVID-19, однако их методология не подразумевает получения данных высокого качества, - говорит Василий Захаревич, врач-анестезиолог-реаниматолог, научный сотрудник МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Минска.

Комментарий

Петр Талантов, врач, член Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований:

- Рецензируемые медицинские журналы несколько понизили порог публикаций, связанных с COVID-19. С одной стороны, это вызвано желанием отработать горячую тему, с другой - необходимостью скорейшего обмена информацией. И результат получился двойственный: большое количество научных данных быстро становятся доступными, но в центре внимания порой оказываются низкокачественные исследования. Так, например, было с первыми французскими исследованиями, якобы показавшими эффективность производных хлорохина. Шум поднялся большой, но позже выводы не подтвердились.

Журналисты часто используют информацию не из научных статей, а из препринтов - предварительных текстов, не прошедших рецензирование. Каждому хочется стать героем, нашедшим долгожданное лечение или вакцину. Цена такой гонки может оказаться очень высокой. Инициатива бесплатного перевода научных публикаций по запросам врачей исключительно благородна и заслуживает поддержки. Но в списке могут оказаться как нужные, качественные работы, так и слабые материалы. Надеюсь, профессиональным читателям хватит знаний, чтобы отличить одно от другого.