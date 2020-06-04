Подвиг Смищука: как красноармеец уничтожил шесть танков в одном бою

Красноармеец Роман Смищук - настоящий былинный герой. В своем родном селе он прожил 40 лет: потом случилась война, оккупация… В 44 года рядовой Смищук в первом же бою совершает подвиг, за который попадает на первые полосы советских газет и получает звание Героя Советского Союза.

На кадрах фотохроники тех лет Роман Смищук выглядит как тот самый добрый молодец из русских былин: с широкой улыбкой, добродушный, открытый. Кажется, что это и не хроника вовсе, а кадры из художественного фильма про героев Великой Отечественной. Вот Роман Смищук сидит рука об руку с сыном Григорием, с которым прошел до конца войны. Вот он стоя рассказывает о своем подвиге однополчанам, а они слушают, кто-то серьезно сдвинув брови, кто-то с удивлением, открыв рот.

Удивляться было чему. Подобно сказочному богатырю, красноармеец Роман Смищук в одиночку раскидал шесть немецких танков в своем первом бою.

Уроженца Винницкой области, крестьянина Смищука с сыном призвали в ряды Красной Армии только в 1944 году. Распределили их в 50-ю стрелковую дивизию, которая пыталась прорваться в Румынию. С конца мая немецко-фашистские войска начали танковое наступление с поддержкой воздуха. Вечером 3 июня часть 50-й дивизии была на ключевом пункте - горе Оллариор к северу от Яссы. Немцы окружили ее и утром 4 июня начали штурм. На роту шли танки, за ними двигалась пехота.

Забыв о страхе рядовой Смищук кинулся в атаку. Первого "тигра" он подпустил почти вплотную к себе, затем бросил гранату под ходовую часть, а когда бронированная машина встала, в нее полетела бутылка с зажигательной смесью. Танк загорелся.

Воодушевленный первой удачей, Смищук расправился подобным образом еще с одним танком. На третьем его заметили и встретили пулеметной очередью. Красноармеец прыгнул на дно траншеи, танк прошел по ней, засыпав его землей. Но Смищук вскочил на ноги, и вслед "тигру" полетела граната. За ней - бутылка с зажигательной смесью. За считанные минуты рядовой фактически уничтожил три танка.

- Я не знаю, и откуда у меня такая злость взялась. Я всегда был тихим и смирным человеком. А тут - я не помнил себя, и только одно хотелось: бить, палить гада, - рассказывал Роман Смищук газете "Красная звезда" 14 июня 1944 года.

После трех первых танков запас гранат у рядового кончился: он побежал по окопам в поисках новых, нашел. Танки продолжали наступать. Смищук еще помнил, как поджег четвертый и пятый. А когда бросил гранату под шестой - потерял сознание, силы его покинули.

Однополчане, воодушевленные подвигом Смищука, отбили атаку, прорвали окружение и вышли к своим.

В тот же вечер командир полка написал представление на присвоение Роману Смищуку звания Героя Советского Союза. Награда не заставила себя ждать: уже 18 июня он получил звезду из рук маршала Малинского, командующего Вторым Украинским фронтом. Сын Григорий присутствовал на награждении, а затем героя на специально выделенном для этой цели самолете отправили на побывку в родное село повидаться с женой.

Отец и сын сражались вместе до самой Победы. Григорий также был награжден за свою отвагу орденом Славы III степени за то, что вел бесперебойный бой во время вражеской контратаки и сумел уничтожить немало гитлеровских бойцов. Роман Смищук демобилизовался в звании старшины и вернулся в родное село героем.