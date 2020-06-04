Премьер Беларуси считает необходимым изменить стиль работы своего кабинета

Исполнение политической партитуры во многом зависит, как правило, от организаторского таланта и абсолютного слуха сформированного состава исполнительной власти, убеждены белорусские обозреватели.

Они, кстати, уже обратили внимание на заявление главы администрации президента Беларуси Игоря Сергеенко, который высказал убеждение в том, что назначенный 4 июня главой государства премьер-министр Роман Головченко полностью отвечает требованиям к современному руководителю, передает БЕЛТА.

"Глава государства поставил сегодня важные задачи перед руководством Совета Министров. И я уверен, что с этими задачами руководство Совмина справится, они будут успешно решаться", - кратко резюмировал Сергеенко.

Да и сам лидер кабинета Роман Головченко уже успел подтвердить, что "состав правительства абсолютно боеспособный, хотя его стиль и методы работы надо будет немного изменить". Поблагодарив Александра Лукашенко за оказанное доверие, он отметил, что такое доверие - это только аванс, за которым - ответственность, в том числе, за выполнение поручений.

"Конечно, получить такие посты и работать в непростое время - тоже своеобразный вызов. У нас уникальный случай, когда накладываются несколько условных "пандемий" - по линии здравоохранения, экономическая, выборная, идеологическая, когда активизировались все возможные недруги и противники. Тем ответственнее миссия и задача работать именно в таких условиях. Рад, что костяк правительства сохранился, состав абсолютно боеспособный", - констатировал Головченко.

В то же время, по его мнению, "недопустимо увязнуть в межведомственных согласованиях, утрясках, выторговывать для своего ведомства какие-то лучшие условия. На это нет ни времени, ни возможности. А время сейчас становится критическим фактором", - подчеркнул премьер РБ.

Кстати, об этом свидетельствуют и оперативные сводки Минздрава Беларуси. В четверг стало известно о 865 новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19, в результате чего их общее количество в республике достигло 45 981. По данным того же источника, из всех подтвержденных случаев заболевания в РБ к настоящему времени выздоровели 21 162 человека, а скончались 253 человека. В ведомстве отметили, что по всей стране уже проведено более 585 000 тестов.