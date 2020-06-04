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04.06.2020 08:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

28 тысяч добрых дел совершили с начала самоизоляции волонтеры центра "Моя карьера"

Текст: Любовь Проценко
За два месяца, в течение которых по поручению мэра Москвы Сергея Собянина волонтеры штаба центра "Моя карьера" взяли на себя заботу о пожилых москвичах на время пандемии, они выполнили уже 28 тысяч заявок.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ежедневно 1500 социальных волонтеров доставляют горожанам продукты и лекарства, помогают им ухаживать за домашними животными.

Более 21 тысячи москвичей стали волонтерами за время самоизоляции

Заммэра Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала:

- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции заставила нас по-новому посмотреть на организацию работы волонтеров. За короткий срок мы сформировали совершенно новую систему помощи, начиная от приема заявки до оказания конкретной услуги. Мы выстроили дистанционную работу с волонтерами так, чтобы во главе стояла безопасность москвичей. С начала введения ограничительных мер тысячи москвичей на самоизоляции доверили волонтерам решение своих проблем, которые выполнили более 28 тысяч поручений. Я искренне благодарна волонтерам за то, что они ежедневно делают жизни людей на самоизоляции легче, в очередной раз доказывая, что Москва - это добрый город.

Больше всего заявок было на помощь волонтеров в выгуле собак - таких просьб исполнено почти 14 тысяч. Еще около 300 так же касаются домашних питомцев: волонтеры относят животных к ветеринару, покупают корм, устраивают на передержку. Востребованы и услуги по доставке продуктов и лекарств - в общей сложности выполнено 13 тысяч таких запросов. Еще более 800 заявок связаны с покупкой и доставкой товаров первой необходимости.

Волонтеры бережно подходят к исполнению просьб москвичей из группы риска. Такая работа всегда сопровождается индивидуальным подходом к каждому человеку. Зачастую добровольные помощники делают даже больше того, что требуется по заявке. Иногда приходится исполнять нестандартные просьбы.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
На выплаты волонтерам выделено 145 млн рублей

Самым активным по числу выполненных заявок оказался Юго-Западный округ - они выполнили 5 500 тысяч поручений горожан. На втором месте ЦАО - в этом округе волонтеры выполнили на сегодняшний день чуть больше трех тысяч поручений. Третье место по количеству заявок поделили между собой ВАО, ЗАО и СВАО, где количество добрых дел у каждого округа составило примерно 2,8 тысячи.

Справка "РГ"

Чтобы получить необходимую услугу, горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями нужно позвонить на горячую линию комплекса социального развития Москвы: 8 (495) 870-45-09. Социальные работники или волонтеры помогут с покупкой и доставкой на дом лекарственных средств, продуктов питания, товаров первой необходимости, выгулом домашних питомцев, доставкой в пределах Москвы и Московской области твердого топлива для жилого и садового дома без центрального отопления.

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