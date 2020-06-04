Столичные медики рассказали о борьбе с COVID‑19 в Северной Осетии

Столичные медики, отправившиеся по поручению мэра Москвы в Северную Осетию - Аланию для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом, рассказали, что результат работы уже виден - количество новых пациентов сокращается.

Как сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, столичные врачи уже ощутили спад эпидемии - число новых пациентов постепенно сокращается. Чтобы подготовиться к возможной второй волне, мультидисциплинарная бригада столичных врачей оказывает поддержку местным специалистам в перепрофилировании Клинического центра Северо-Осетинской государственной медицинской академии. Под их руководством меняется и работа поликлиник по ведению пациентов с COVID-19.

В состав мультидисциплинарной бригады входят специалисты различных профилей - инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты, а возглавляют бригады врачи-хирурги с большим опытом в перепрофилировании московских стационаров под прием пациентов с COVID-19.

"Сейчас во Владикавказе идет подготовка крупного Клинического центра к приему больных с коронавирусом. Мы вместе с врачами центра продумали маршрутизацию пациентов, разделение потоков, организацию санитарных шлюзов для врачей. Клиника заработает в ближайшее время, - рассказывает старший врач медицинской бригады, замглавного врача по филиалу для лечения коронавирусной инфекции ГКБ №67 имени Ворохобова Константин Покровский. - Также мы осмотрели более 160 пациентов, находящихся в тяжелом и среднетяжелом состоянии в Республиканской клинической больнице, проработали смену тактики лечения и интенсивной терапии в случаях, когда это было необходимо, а также посетили ряд крупных стационаров и родильный дом, где находятся беременные пациентки с COVID-19".

В планах столичных медиков - посетить еще несколько клиник, в том числе детских, где проходят лечение пациенты с COVID-19.

Напомним, московские врачи оказывают помощь в борьбе с коронавирусом коллегам в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии - Алании, Забайкальском крае, Владимирской и Псковской областях. Всего в регионы направлены порядка 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников.

Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для работы, включая средства индивидуальной защиты. В региональные больницы организованы доставки средств индивидуальной защиты, включая костюмы, медикаменты, экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, а также медицинское оборудование - аппараты ИВЛ, тепловизоры и концентраторы.