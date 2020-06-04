В Брянске арестован опекун доведенной до истощения девочки

Опекун семилетней девочки, найденной в одном из домов Брянска в истощенном состоянии, арестован Бежицким районным судом. Как сообщили в СУ СК по региону, обвинение уже предъявлено.

Напомним, что найденная девочка была отдана в семью под опеку шесть лет назад. Следственные органы заинтересовались ею, когда из приемной семьи ребенка госпитализировали с истощением. В семь лет девочка весила всего девять килограммов.

По факту завели уголовное дело: следственные органы сообщают, что ребенку причинили "физические страдания", а также обязанности по воспитанию девочки исполнялись ненадлежащим образом.