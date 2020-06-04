В мае на столичную службу 112 поступило 183 тысячи экстренных вызовов

В мае 2020 года операторы системы 112 Москвы работали в условиях повышенной готовности и приняли 183 010 экстренных вызовов от населения. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Как рассказали в пресс-службе, чаще всего граждане обращались для вызова скорой медицинской помощи (48,2 тыс. раз) и аварийных служб комплекса городского хозяйства (40,3 тыс. раз). Полицию вызывали 32 052 раза, пожарных и спасателей - 3 953 раза, МОСГАЗ - 858. За справочно-консультационной помощью поступило 22 520 звонков.

Важной особенностью номера экстренного вызова 112 является принцип "одного окна", когда по одному звонку на место происшествия операторы при необходимости могут направить сразу несколько экстренных служб. Так, за май службой 112 Москвы было принято 35 712 вызовов, которые требовали помощи сразу нескольких чрезвычайных служб столицы.

Принимают звонки в круглосуточном режиме 45 операторов. Все специалисты службы 112 находятся на рабочем месте в масках и перчатках, а рабочие поверхности и помещение обрабатываются дезинфицирующими средствами.