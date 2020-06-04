В Москве может потеплеть до плюс 31 градуса

Воздушный поток над Центральной Россией сменил свое направление. И с востока начал поступать теплый воздух. Поэтому в центральных областях, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, днем потеплело на 5-7 градусов.

А 4 июня в столичном регионе ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Воздух прогреется до +22 градусов. В пятницу тоже не исключен дождь с грозой, а температура воздуха составит 20-22 градусов. В субботу уже до +24 градусов. В воскресенье еще на два-три градуса теплее. Ветер юго-восточный. Надоевшие уже всем дожди понемногу будут сходить на нет.

Во вторник, 9 июня, по предварительному прогнозу, воздух может прогреться до +31 градуса. А вот на севере Поволжья (севернее Казани) не исключены ночные заморозки до минус двух градусов. Днем - от 13 до 20 градусов. На юге Поволжья жарко - местами до +30 градусов.

До 6 июня сильные дожди с грозами и градом ожидаются в Краснодарском крае, в Волгоградской области, Адыгее и в республиках Северного Кавказа. Температура на юге вполне летняя - 23-28 градусов.

После продолжительного жаркого периода сильно похолодало на юге Западной Сибири. В Омской и Тюменской областях до субботы ночные заморозки до минус 1-6 градусов. В центральных и южных районах Краснояркого края, в Свердловской, Курганской и Челябинской областях тоже заморозки. Пятого июня на Алтае ветрено.