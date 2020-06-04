В Москве рассказали об оказании помощи Северной Осетии в борьбе с COVID-19

Столичные врачи помогают сейчас по поручению Мэра Москвы своим коллегам в Северной Осетии - Алании в лечении коронавируса. Говоря о том, какая работа там идет, они рассказали, что спад заболеваемости ощущается и там - количество новых пациентов постепенно сокращается. Тем не менее, чтобы подготовиться к возможной второй волне мультидисциплинарная бригада столичных врачей оказывает поддержку местным специалистам в перепрофилировании Клинического центра Северо-Осетинской государственной медицинской академии, а также в организации работы поликлиник по ведению пациентов с COVID-19.

- Мы делимся с коллегами опытом, который получили сами за эти несколько месяцев работы в условиях коронавируса в Москве. Сейчас во Владикавказе идет подготовка крупного Клинического центра к приему больных с коронавирусом. Вместе с врачами центра продумали маршрутизацию пациентов, разделение потоков, организацию санитарных шлюзов для врачей. Клиника заработает в ближайшее время. Также мы осмотрели более 160 пациентов, находящихся в тяжелом и среднетяжелом состоянии в Республиканской клинической больнице, проработали смену тактики лечения и интенсивной терапии в случаях, когда это было необходимо, а также посетили ряд крупных стационаров и родильный дом, где находятся беременные пациентки с COVID-19, - рассказал Константин Покровский, старший врач медицинской бригады, замглавного врача по филиалу для лечения коронавирусной инфекции ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения Москвы.

В ближайших планах москвичей во Владикавказе - посетить еще несколько клиник, в том числе детских, где проходят лечение пациенты с COVID-19.

В составе мультидисциплинарной бригады работают пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты, а возглавляют бригады врачи-хирурги, которые имеют большой опыт в перепрофилировании московских стационаров под COVID-19.

Врачи из Москвы работают также в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии - Алании, Забайкальском крае, Владимирской и Псковской областях. Всего в регионы направлено порядка 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников.

Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты. В региональные больницы организованы доставки средств индивидуальной защиты, включая костюмы, медикаменты, экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, а также медицинское оборудование - аппараты ИВЛ, тепловизоры и концентраторы.