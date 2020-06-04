В Подмосковье задержан мужчина при перевозке крупной партии наркотиков

На стационарном посту, расположенном на автодороге М-4"Дон", инспекторы 16 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области для проверки документов остановили автомобиль иностранного производства под управлением 24-летнего уроженца ближнего зарубежья. При беседе с полицейскими водитель иномарки пояснил, что едет в Дагестан, при этом вел себя подозрительно и сильно нервничал. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства. В салоне машины под пассажирским сиденьем инспекторы ДПС обнаружили пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по городу Кашира. Изъятый порошок направили на исследование, по результатам которого установили, что это наркотическое средство мефедрон, общим весом около 500 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", которая предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Фигуранту взят под стражу.