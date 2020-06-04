Новости

На Ставрополье за сутки умерли три пациента с коронавирусом 09:42
В Карелии крупным очагом коронавируса стал поселок рабочих-вахтовиков 09:41
В Подмосковье задержан мужчина при перевозке крупной партии наркотиков 09:40
В Челябинской области число скончавшихся от COVID-19 достигло 49 09:40
В Москве рассказали об оказании помощи Северной Осетии в борьбе с COVID-19 09:38
В Красноярске нашли машину напавших на инкассаторов грабителей 09:36
Петр Бирюков: Ежедневную дезинфекцию подъездов в Москве продлили на месяц 09:30
Новичок РПЛ “Ротор” расстался с девятью футболистами 09:25
Мишустин утвердил правила поддержки российских аэропортов 09:25
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса 09:20
В Киргизии с 8 июня открываются мечети и церкви 09:16
В аэропорту Владивостока потребуют справку об отсутствии COVID-19 09:10
Партия Зеленского заявила о неприемлемости условий МВФ для Украины 09:07
В Югре перевернулся автобус с вахтовиками, пострадали семь человек 09:03
Масочный режим в столице может продлиться до осени 09:03
Могут ли оштрафовать за разукомлектованную машину 09:03
Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров 09:00
В КБР мужчина погиб под рухнувшим во время урагана деревом 09:00
Эксперт объяснила, надо ли для сжигания жира пить больше воды 08:49
В Петербурге женщина умерла после незаконной пластической операции 08:43
Toyota Hilux получил новую внешность и обновленный дизель 08:34
Певица Света представила новую песню в российском радиоэфире 08:15
Видео: енот попал в беду на автобусной остановке, но смог спастись 08:01
Названы три продукта, которые лучше исключить во второй половине дня 07:52
Губернатор Красноярского края и глава МЧС прибыли на место ЧП в Норильске 07:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 09:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье задержан мужчина при перевозке крупной партии наркотиков

Текст: Михаил Фалалеев

На стационарном посту, расположенном на автодороге М-4"Дон", инспекторы 16 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области для проверки документов остановили автомобиль иностранного производства под управлением 24-летнего уроженца ближнего зарубежья. При беседе с полицейскими водитель иномарки пояснил, что едет в Дагестан, при этом вел себя подозрительно и сильно нервничал. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В Хабаровск переправили более килограмма наркотиков в микроволновке

Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства. В салоне машины под пассажирским сиденьем инспекторы ДПС обнаружили пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по городу Кашира. Изъятый порошок направили на исследование, по результатам которого установили, что это наркотическое средство мефедрон, общим весом около 500 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", которая предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Фигуранту взят под стражу.

Происшествия Преступления Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Борьба с наркотиками

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса
Мишустин утвердил правила поддержки российских аэропортов
Масочный режим в столице может продлиться до осени
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Эксперт рассказал о роли России в стыковке корабля Crew Dragon с МКС
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет