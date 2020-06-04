На Камчатке у пьющих родителей забрали двух истощенных младенцев

В городе Вилючинске Камчатского края полицейские изъяли у родителей двух детей в истощенном состоянии, сообщает прокуратура региона.

Предварительно известно, что мать и отец злоупотребляли алкоголем и не заботились о своих двойняшках (сыне и дочери), которым всего три месяца. О данном факте в правоохранительные органы сообщила родственница семьи.

Младенцев доставили в городскую больницу. Возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставление в опасности (статьи 156 и 125 УК РФ).