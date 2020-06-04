В Прикамье у воспитанника детсада обнаружили коронавирус

В детском саду города Губаха Пермского края у одного из воспитанников выявлен коронавирус. Контактировавшие с ребенком дети изолированы на карантин, четверо из них с симптомами СOVID-19.

Как пояснили в региональном министерстве здравоохранения, ребенок с коронавирусом попал в группу без симптомов инфекции. Сейчас группа детского сада закрыта на карантин, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. В учреждении проведена дезинфекция.

Глава региона Дмитрий Махонин дал поручение министерствам образования и здравоохранения усилить профилактику коронавирусной инфекции в дошкольных образовательных учреждениях, где организованы дежурные группы, а также наладить оперативное межведомственное взаимодействие.