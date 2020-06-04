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04.06.2020 13:33
Рубрика: Стиль
Проект: В регионах

Жительнице Ульяновска пришлось доказывать пол своего питомца в суде

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ульяновской области девушке пришлось с помощью суда доказывать пол домашнего питомца. Ранее она приобрела кошку, которая оказалась котом, сообщили в областном Государственном юридическом бюро.

Фото: depositphotos.com
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Породистого котенка, якобы кошечку, женщина купила у заводчика за 16 тысяч рублей. К животному прилагался соответствующий документ, где фиксировалась половая принадлежность животного. Кроме того, покупательница договорилась о дальнейшей стерилизации "кошки", что также было зафиксировано документально.

Однако через 10 месяцев выяснилось, что котенок на самом деле - кот. Поскольку семья привязалась к питомцу, речь о его возвращении не шла. Но документы требовали исправления. Хотели написать претензию к заводчику с тем, чтобы возместить часть денег и оформить соответствующие документы. Но последний отказался от выплаты компенсации. Кроме того, он не захотел переоформлять документы, требуя сначала доказать, что животное приобретено у него.

Проконсультировавшись с юристами, хозяйка кота направила в суд иск, в котором потребовала взыскать с заводчика 8 тысяч рублей. В итоге все закончилось соглашением сторон: заводчик вернул потерпевшей 5 тысяч рублей и выдал новые документы на кота.

Стиль Среда обитания Происшествия Правосудие Суд Общество Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск

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