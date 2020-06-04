На Кузбассе разрешили работать ТЦ, фитнес-клубам и ресторанам

Глава Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение об ослаблении режима самоизоляции.

Торгово-развлекательные центры возобновят работу во всех районах области, включая Белово, Новокузнецк, Междуреченск, Осинки и Калтан. При этом расположенные в ТРЦ предприятия общепита, кинотеатры и детские игровые комнаты остаются закрытыми.

Работать разрешили также ресторанам и кафе. Однако открытыми для посетителей будут пока только летние веранды, расположенные на свежем воздухе.

- Возобновляется оказание услуг для индивидуальных занятий физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, кроме бань, саун, бассейнов, - сообщает Сергей Цивилев.

С 8 июня в Кузбассе начнут открываться детские сады. Они будут работать в штатном режиме с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований.