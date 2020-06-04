Новосибирский губернатор поручил начать строительство гимназии

В новосибирском Академгородке начался второй этап строительства нового здания гимназии № 3. Работы ведутся по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в рамках развития Новосибирского научного центра (ННЦ).

- В Новосибирской области с опережением сроков стартует снос старого здания образовательного учреждения - гимназии № 3 в Академгородке. Строительство нового здания входит в список первоочередных объектов социальной инфраструктуры ННЦ как активно развивающейся территории, - сказал министр строительства региона Иван Шмидт.

Старое здание гимназии было построено в 1958 году, 28 сентября 1959 года здесь была прочитана первая лекция для студентов Новосибирского университета.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, новое здание гимназии №3 будет построено в рамках госпрограммы по развитию образования, созданию условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области. На реализацию проекта из бюджета региона в 2020 году направлены дополнительные средства - 150 миллионов рублей. Новая гимназия будет разной этажности - от двух до четырех этажей, с несколькими спортивными залами, актовым залом и столовой.

Комфортные современные условия позволят принять вдвое больше детей, чем раньше. Если в старом здании обучались 550 учеников, то в новом планируется создать 1100 мест для учащихся.

- Это отвечает задачам развития данной территории, входящей в ареал Новосибирского научного центра, - подчеркнул Иван Шмидт.

По словам министра, первый этап работ уже проведен, подготовлен типовой проект будущего объекта с учетом особенностей данной территории. Он включен Минстроем РФ в реестр экономически эффективных проектов. Подрядчик завершает подготовительные работы, освобождает здание под снос, который начнется в ближайшие дни.

Строительство нового объекта планируется закончить в 2022 году.