В 2020 году на ремонт дорожной инфраструктуры в Кузбассе направят более семи с половиной миллиардов рублей, из них свыше шести миллиардов - по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Что делают в регионе для повышения качества и надежности транспортных артерий? Какие объекты предстоит привести в порядок, какие построить?

В прошлом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Кузбассе привели в порядок двести с лишним километров трасс. Фото: Кузбассдострой

Работа по правилам

По данным правительства Кемеровской области, в 2019 году в Кузбассе сдали в эксплуатацию свыше 360 километров отремонтированных и новых дорог. За минувший год объем дорожного строительства вырос, причем не в ущерб качеству. Придерживаться нормативных требований помогает единый областной стандарт, разработанный по инициативе губернатора региональным министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса вместе с ведущими компаниями отрасли. Так что теперь подрядчики в муниципалитетах, испытывающих дефицит опытных кадров, работают, опираясь на систематизированный свод правил. Кроме того, авторы документа помогают в подготовке технических заданий, контроле и приемке работ.

В прошлом году, затратив свыше 5,5 миллиарда рублей в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", в Кузбассе привели в порядок двести с лишним километров трасс. Из них свыше ста километров благодаря федеральной поддержке при наличии регионального и муниципального софинансирования отремонтировали в Кемерове и Новокузнецке.

Немалый вклад в реализацию этих планов внесло ООО "Кузбассдорстрой". Один из крупнейших в Кузбассе подрядчиков имеет в арсенале не только высокопроизводительную технику и штат квалифицированных специалистов, но и собственную лабораторию для контроля работ. Параметры используемых материалов, соблюдение технологии и технические характеристики готовых "дорожных одежд" исследуются во время стендовых испытаний на прочность, статические и динамические нагрузки. Предприятие отвечает за ремонт семи участков автомагистралей областного центра. ООО реконструировало мощности собственного асфальтобетонного завода, оснастив его современным оборудованием. В частности, установкой по производству полимерно-битумных вяжущих материалов (ПБВ), которые позволяют повысить коэффициент сцепления и надежности покрытия в условиях больших перепадов температур.

В нынешнем строительном сезоне, как уточнили в администрации Кемерова, улучшенный асфальтобетон будет использован на всех участках, обновляемых по нацпроекту. Учитывая, что к 2024 году необходимо привести в соответствие нормативным требованиям половину региональных дорог и 85 процентов внутригородской сети, а количество мест концентрации ДТП сократить вдвое.

Соблюдая режим

К слову, ремонты дорог местного значения в кузбасских муниципалитетах ежегодно субсидируют из средств бюджета области. В 2020-м на обновление семидесяти километров сети направят 1,2 миллиарда рублей. По данным областного министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса, программами "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на шесть лет (с 2019 по 2024 годы) предусмотрено почти тридцать миллиардов рублей на ремонт семисот с лишним километров.

К примеру, в Горной Шории местное предприятие "Автодор" приступило к капитальному ремонту самого старого, узкого и извилистого участка дороги "Новокузнецк - Таштагол". Отрезок между 30-м и 50-м километрами по плану должен быть сдан в 2022 году, однако подрядчик постарается сделать работу быстрее. Ведь именно по этой дороге прибывает более девяноста процентов туристов, и, чтобы поток гостей стабильно рос, нужно сократить время пути. Капремонт проблемного двадцатикилометрового участка, с расширением узких мест и спрямлением крутых поворотов, по мнению районного руководства, позволит решить эту задачу.

Нацпроект, как уточнил министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев, даст возможность отремонтировать около 136 километров дорог в Кемеровской, Новокузнецкой агломерациях, а также трасс регионального и межмуниципального значения. В областном центре работы, помимо всего прочего, пройдут на проспекте Советском - от улицы Карболитовской до проспекта Кузнецкого и от улицы 50 лет Октября до улицы Мичурина. А в южной столице региона ко Дню шахтера реконструируют проспект Металлургов и Бызовское шоссе.

Несмотря на нестандартные условия, связанные с особым режимом, дорожники работают с опережением графика, соблюдая все требования безопасности. В этом году им также предстоит обновить магистрали "Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк", "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга", "Кемерово - Елыкаево - Старочервово", "Металлплощадка - Сухово", "Кемерово - Промышленная", подъезд к поселку Металлплощадка Кемеровского района и обход Новокузнецка.

Пошли на объезд

Тема объездных дорог для промышленного Кузбасса с его сложной экологической ситуацией с каждым годом приобретает все большую актуальность. Нагрузка на магистрали, и так нуждающиеся в ремонте, неуклонно растет. Вывести транзитные потоки за пределы населенных пунктов, облегчив жизнь не только их жителям, но и водителям, вынужденным "зависать" в пробках, - одна из основных задач.

Этим летом будет открыто рабочее движение по дороге в обход города Мариинска. Строительство участка федеральной трассы Р-255 "Сибирь" началось в 2015 году, но было приостановлено из-за финансовых трудностей. Возобновить работы удалось лишь в 2019-м, после того как ситуацию взял под личный контроль губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Движение по трассе протяженностью 19,2 километра и стоимостью более 3,2 миллиарда рублей, которая строится под контролем ФКУ "Сибуправтодор" (структура, подведомственная Росавтодору), должно открыться в августе. Все работы - с отсыпкой основания "дорожной одежды", устройством асфальтобетонного покрытия, планировкой земляного полотна транспортной развязки, а также с укреплением правого берега реки Кия - идут по графику.

Благодаря активной позиции губернатора удалось сдвинуть с мертвой точки и давнюю проблему строительства трассы в обход Кемерова. По словам руководителя ГКУ КО "Дирекция автодорог Кузбасса" Олега Шурыгина, все проектные решения уже переданы заказчику - Росавтодору, пройден первый этап госэкспертизы и вот-вот должны состояться торги. При условии своевременного финансирования при поддержке из федерального центра (потребуется порядка сорока миллиардов рублей на три года) дорога категории 1Б протяженностью 47,7 километра, с 888-метровым мостом через Томь, будет сдана осенью 2023-го.

В 2022 году дирекция автодорог планирует приступить к строительству обхода города Ленинска-Кузнецкого. На очереди и трасса "Новокузнецк - Междуреченск", которая позволит разгрузить дорогу, идущую через город Мыски. Сейчас на его узких улочках с повсеместным ограничением скорости до сорока километров в час транзитный транспорт часами газует под окнами жилых домов.

Фото: Максим Иванков, Юлия Потапова/РГ

Средства на воплощение этих и других планов есть. Олег Шурыгин отмечает, что за последние три года объемы финансирования дорожных фондов (и, соответственно, ввода объектов) выросли. Да и опыта реализации масштабных инфраструктурных проектов региону не занимать. Достаточно напомнить, что в прошлом году здесь открыли автомагистраль "Кемерово - Ленинск-Кузнецкий", первую за Уралом дорогу категории 1А с разрешенной скоростью движения 130 километров в час. И уже к середине июля 2020-го должен завершиться капитальный ремонт дороги категории 1Б "Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк" протяженностью 62 километра. Благодаря тому, что передвигаться по ней можно будет со скоростью до 110 километров в час, путь от областного центра до южной столицы значительно сократится, став гораздо комфортнее и безопаснее.

А в более отдаленной перспективе кузбасские дорожники примут участие в реализации крупного инфраструктурного проекта - строительстве автотрассы "Абакан - Таштагол" с подъездом к Междуреченску. Выход на Алтайский край, Республику Алтай и Монголию обеспечит проходящий по территории Кузбасса участок в 180 километров. Поскольку проект дорогостоящий и имеет межрегиональное значение, в кузбасской дирекции автодорог возлагают надежды на финансирование из средств федерального бюджета.

Прямая речь

Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса:

- Дорожные работы в регионе в этом году начались раньше срока, как только позволила погода, и не прекращаются ни на минуту. Важно контролировать их выполнение на всех этапах. Сегодня дорожники используют различные технологии, и, чтобы следить за качеством, мы уже создаем в Кузбассе специальную лабораторию с современным оборудованием.

Транспортная инфраструктура - основа любой экономики. Сегодня, при непростой ситуации на рынке угля, нам особенно важно строить дороги и развивать транспортную отрасль, обновлять дорожную сеть. Это позволит создать новые рабочие места, наполнить бюджет и обеспечить фундамент для интенсивного развития. Мировой рынок энергоносителей неизбежно восстановится, глобальная экономика оживет, и нужно использовать нынешнюю паузу для подготовки к этому моменту.

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