На Ставрополье экс-судью обвинили во взяточничестве

В Ставропольском крае бывшего судью Минераловодского городского суда будут судить по статье за взяточничество. Сообщается, что следователи завершили расследование возбужденного в отношении него уголовного дела.

По информации краевого следственного управления СК РФ, обвиняемый, занимая должность судьи, ранее рассматривал гражданский иск мужчины к страховой компании, который пытался возместить законную неустойку. Фигурант уголовного дела через представителя истца потребовал передать ему 50 тысяч рублей. В ответ он обещал вынести решение о взыскании с ответчика 100 тысяч рублей. Если бы мужчина отказался, то судья пригрозил снизить размер неустойки до 20 тысяч рублей.

- Осознавая, что судья полномочен на оценку доказательств по своему внутреннему убеждению, мужчина согласился с выдвинутыми условиями, - рассказали в краевом следственном управлении СК.

Позже подсудимый вынес обещанное им решение, а представитель истца в кабинете судьи передал ему первую часть взятки. Этот факт зафиксировали сотрудники ФСБ, куда мужчина заранее обратился.

По факту случившего было возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"), на что было получено согласие от высшей квалификационной коллегии судей. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.