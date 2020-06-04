Новости

В Москве работа инфорцентров реновации возобновится 5 июня 18:48
Собянин: Москва исполнит все свои социальные обязательства 18:46
"Заряженный" хэтчбек Hyundai установил рекорд скорости на льду Байкала 18:45
В сочинском парке "Дендрарий" обнаружили редкие дикие орхидеи 18:37
Собянин: Через 2-3 недели больницы в Москве начнут работать в обычном режиме 18:31
Сотрудник фирмы расстрелял недовольного клиента в центре Петербурга 18:28
Беспилотники Росгвардии направлены к месту розлива топлива в Норильске 18:22
Минюст предлагает прописать понятие робота-коллектора 18:19
В Йемене убит стрингер видеоагентства Ruptly 18:17
Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявили обвинения 18:17
В Новгородской области задержали "вора в законе" 18:07
В Нижегородской области произошло смертельное ДТП с двумя фурами 18:04
Бабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКА 17:53
На Ставрополье экс-судью обвинили во взяточничестве 17:51
Данные Hubble рассказали о звездах популяции III 17:46
Пять автомобилей столкнулись на МКАД и перекрыли половину полос движения 17:37
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина 17:36
В Волгоградской области в рейсовом автобусе из Махачкалы нашли львенка 17:33
Музей Аушвиц-Биркенау попросил о финансовой помощи 17:33
Названы самые продаваемые кроссоверы в России в мае 2020 года 17:30
В Самарской области обнаружена еще одна вспышка АЧС 17:23
Захарова назвала обвинения Берлина по "хакерским атакам" абсурдом 17:22
Столичные медики рассказали о борьбе с COVID‑19 в Северной Осетии 17:19
Петербург отметит день рождения Пушкина в онлайн-формате 17:18
Назначен новый руководитель фирмы "Туполев" 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 17:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье экс-судью обвинили во взяточничестве

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае бывшего судью Минераловодского городского суда будут судить по статье за взяточничество. Сообщается, что следователи завершили расследование возбужденного в отношении него уголовного дела.

По информации краевого следственного управления СК РФ, обвиняемый, занимая должность судьи, ранее рассматривал гражданский иск мужчины к страховой компании, который пытался возместить законную неустойку. Фигурант уголовного дела через представителя истца потребовал передать ему 50 тысяч рублей. В ответ он обещал вынести решение о взыскании с ответчика 100 тысяч рублей. Если бы мужчина отказался, то судья пригрозил снизить размер неустойки до 20 тысяч рублей.

На Урале замглавы администрации городского округа заподозрили в коррупции

- Осознавая, что судья полномочен на оценку доказательств по своему внутреннему убеждению, мужчина согласился с выдвинутыми условиями, - рассказали в краевом следственном управлении СК.

Позже подсудимый вынес обещанное им решение, а представитель истца в кабинете судьи передал ему первую часть взятки. Этот факт зафиксировали сотрудники ФСБ, куда мужчина заранее обратился.

По факту случившего было возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"), на что было получено согласие от высшей квалификационной коллегии судей. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России
СК завел дело о халатности из-за позднего сообщения о ЧП в Норильске
Роспотребнадзор: Прогулки и занятия спортом в масках безопасны для людей
Потерявшим работу родителям выделят средства на уход за первенцем
Портал госуслуг готов принимать заявки на голосование по Конституции
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет