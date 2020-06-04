На Ставрополье за сутки умерли три пациента с коронавирусом

В Ставропольском крае за сутки скончались три человека, у которых ранее был выявлен коронавирус.

Об этом в четверг сообщил губернатор Владимир Владимиров на своей странице в соцсетях.

- К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни. В нашем крае скончались еще три человека с диагнозом коронавирусная инфекция, - написал он.

Всего же за сутки в регионе зафиксировано 86 новых случая COVID-19. Общее число выявленных заболевших с начала эпидемии составляет 2819 человек, в том числе 238 детей. В тяжелом состоянии находится 31 человек. 1273 пациента уже выписаны по выздоровлению, еще 53 скончались.

Как сообщалось ранее, на Ставрополье режим самоизоляции продлили до 7 июня. Также с начала лета в крае разрешена работа санаториев, условия в которых соответствуют требованиям Роспотребнадзора. Действует обязательный масочный режим.