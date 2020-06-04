В Карелии у 49 строителей Белопорожской ГЭС выявили коронавирус

В Карелии выявили крупный очаг коронавирусной инфекции - на строительстве Белопорожских ГЭС. 79 рабочих-вахтовиков направили в разные медицинские учреждения республики.

Как сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, среди них пациенты с подтвержденным положительным результатом, таких 49 человек. В ковид-центр на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске отправили 23 рабочих. Остальных лечат в Сегеже, Костомукше и Беломорске. Десять человек, у которых условно положительный результат, доставили в инфекционное отделение Пряжинской центральной районной больницы.

У 20 вахтовиков - результат отрицательный, но симптомы респираторной инфекции, десять - на самоизоляции в поселке Кривой Порог Кемского района. Противоэпидемическими мероприятиями охвачены 286 человек.

С сегодняшнего дня в поселке вахтовиков начнется дезинфекция. Объект будет готов принять новую смену с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию.

Малые Белопорожские ГЭС строят в Кемском районе. Это первый проект в России, в финансировании которого участвовал Новый банк развития, созданный странами БРИКС. Возводить ГЭС начали с 2016 года. Общая сумма инвестиций - 11,8 миллиарда рублей.