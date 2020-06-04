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04.06.2020 18:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новгородской области задержали "вора в законе"

Текст: Ульяна Вылегжанина (Новгородская область)

В Новгородской области задержали "вора в законе", сфера влияния которого распространялась на Санкт-Петербург, Новгородскую и Ленинградскую области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Речь идет о 46-летнем жителе Санкт-Петербурга. Его указаниям и распоряжениям подчинялись жители трех регионов, придерживающиеся преступной идеологии и имеющие более низкий криминальный статус. Мужчину задержали в частном доме в Великом Новгороде сотрудники управления уголовного розыска новгородской полиции вместе с коллегами из ГУУР МВД России и ФСБ.

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Следственное управление новгородской полиции возбудило уголовное дело по статье "занятие высшего положения в преступной иерархии". "Вору в законе" уже предъявили обвинение. В рамках уголовного дела прошли около десяти обысков в нескольких регионах, следственные мероприятия продолжаются.

Прокуратура области признала возбуждение дела законным. По информации надзорного ведомства, обвиняемый формировал так называемый "воровской общак".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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