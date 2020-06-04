Жителя Поморья обвинили в истязании 89-летней матери

В городе Онеге Архангельской области 60-летний местный житель предстанет перед судом за истязание своей 89-летней матери.

Как сообщает прокуратура региона, мужчина не работал и жил вместе с матерью на ее пенсию. По данным обвинения, он систематически избивал беззащитную женщину, причиняя физическую боль и психические страдания. Сын угрожал матери убийством, размахивал перед ней ножом, душил подушкой.

Все это продолжалось как минимум восемь месяцев, пока о происходящем не стало известно правоохранительным органам. На время следствия суд заключил мужчину под стражу.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Угроза убийством" и "Истязание". За эти преступления Онежский городской суд может назначить до семи лет лишения свободы.