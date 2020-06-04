Директора психинтерната Урюпинска будут судить из-за вспышки COVID-19

Роспотребнадзор намерен привлечь к ответственности директора Урюпинского психоневрологического интерната, в котором произошла вспышка коронавирусной инфекции. Тогда медики выявили COVID-19 у 200 человек.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Волгоградского облсуда, соответствующие материалы уже направлены в Урюпинский районный суд. Также уточняется, что речь идет о привлечение руководителя учреждения к административной ответственности по статье о нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Кроме того стало известно, что во время проверки интернат действовал в закрытом режиме, а его сотрудники работали вахтовым методом. Тесты на коронавирус, взятые у смены, заехавшей 30 апреля, дали отрицательный результат, но проверка при этом показала, что персонал использует ненадлежащие средства индивидуальной защиты, а запаса масок и респираторов оказалось недостаточно.