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04.06.2020 11:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Краснодаром обнаружили захоронение сарматского воина

Текст: Анна Юркова
Фото: Пресс-служба ГК "Автодор" Фото: Пресс-служба ГК "Автодор"
Фото: Пресс-служба ГК "Автодор"

Вблизи Краснодара на трассе М4-Дон при подготовке к строительству дороги Дальнего Западного обхода ученые обнаружили погребение сарматского воина. Об этом рассказали в пресс-службе ГК "Автодор".

Фото: Пресс-служба мэрии Краснодара
В центре Краснодара обнаружили древнее захоронение

По данным археологов, захоронение относится к эпохе железного века, то есть к началу новой эры. Останки в могиле принадлежит мужчине 40 лет. И скорее всего, воин занимал привилегированное положение в общине, так как рядом с ним ученые обнаружили многочисленные останки животных, железные наконечники стрел, метательных копий, фрагменты колчана, декорированные бронзовой обкладкой. Среди хорошо сохранившихся находок - фрагменты войлочного плаща и два глиняных кувшина, один из которых был положен в ногах, а другой у изголовья воина.

- Погребение оказалось не совсем типичным для сарматской культуры, - пояснили в пресс-службе компании. - Ноги воина были перевязаны в двух местах: в коленях и возле стоп. Для чего это было сделано и что собой символизирует, ученым еще предстоит выяснить. Вполне возможно, что ответы дадут дальнейшие раскопки этого кургана, которые продлятся до конца июня. На этом месте ученым предстоит изучить еще два катакомбных погребения глубиной до 6 метров. Они не были разграблены и хорошо сохранились, археологи надеются найти там артефакты в первозданном виде. Общая площадь раскопок на месте Дальнего Западного обхода Краснодара составляет 60 тысяч квадратных метров.

Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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