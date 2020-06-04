В Калмыкии шквалистый ветер повредил крыши нескольких домов

В Черноземельском районе Калмыкии шквалистый ветер нанес ущерб зданиям. Как сообщили в республиканском управлении МЧС, от непогоды пострадал поселок Артезиан.

По информации ведомства, частично разрушены кровли нескольких жилых домов, крыша школы и участковой больницы. Обошлось без пострадавших.

Также сообщается, что порывы ветра силой до 20-25 метров в секунду повалили деревья на линии газоснабжения и повредили их. Чтобы избежать утечки газа, от газоснабжения пришлось отключить поселок Артезиан и поселок-ферму Буровой.