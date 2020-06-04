В Волгограде утонула школьница

Волгоградские следователи организовали проверку обстоятельств гибели 13-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

По предварительным данным, накануне девочка в компании друзей и девятилетней сестры отправилась на пруд в Кировском районе города. Сестры решили поплавать на надувном матрасе, пока остальные дети оставались на берегу.

В какой-то момент их плавсредство перевернулось. Оказавшись в воде, девочки стали тонуть. На помощь им кинулись прохожие. Они вытащили утопающих из водоема, но спасти удалось лишь младшую. Сейчас она находится в реанимационном отделении больницы.