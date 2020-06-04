Новости

В Долине гейзеров на Камчатке обнаружили новый источник 10:11
Собянин: Для Москвы актуально электронное голосование по Конституции 10:10
LEGO не хочет рекламировать свои полицейские наборы из-за протестов в США 10:09
В Волгограде утонула школьница 10:07
При вскрытии у Джорджа Флойда обнаружили коронавирус 10:07
В Магадане 24-летнего мужчину осудили пожизненно за четыре убийства 10:04
Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе 10:02
Житель Нижегородской области устроил стрельбу из-за замечания о маске 09:58
В Москве откроются около трех тысяч летних кафе 09:58
Росприроднадзор: Разлившиеся в Норильске нефтепродукты не будут сжигать 09:57
В ДТП с автобусом в Югре пострадали вахтовики из Челябинской области 09:55
Как определить, прослушивается ли ваш смартфон 09:54
Минобороны определится с добровольцами для испытания вакцины от COVID-19 09:50
Особняк Морозова в Москве признали памятником архитектуры и истории 09:47
В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело 09:45
На Ставрополье за сутки умерли три пациента с коронавирусом 09:42
В Карелии у 49 строителей Белопорожской ГЭС выявили коронавирус 09:41
В Подмосковье задержан мужчина при перевозке крупной партии наркотиков 09:40
В Челябинской области число скончавшихся от COVID-19 достигло 49 09:40
В Москве рассказали об оказании помощи Северной Осетии в борьбе с COVID-19 09:38
В Красноярске нашли машину напавших на инкассаторов грабителей 09:36
Петр Бирюков: Ежедневную дезинфекцию подъездов в Москве продлили на месяц 09:30
Новичок РПЛ “Ротор” расстался с девятью футболистами 09:25
Мишустин утвердил правила поддержки российских аэропортов 09:25
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса 09:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 08:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Припечатали

Крупнейшая сеть киосков прессы на Южном Урале признана банкротом
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 120(8174)
Челябинский арбитражный суд признал банкротом крупнейшую сеть газетных киосков, работающую с советских времен. Из-за долга в полмиллиарда рублей в "Роспечати" введено конкурсное производство. Гендиректор отстранен, а решать судьбу предприятия предстоит конкурсному управляющему, главная задача которого - расчеты с кредиторами. В такой ситуации газетные киоски могут быть распроданы уже до конца года.

Как сообщала "РГ" ("Киоски уходят с улиц", "Экономика Уральского округа" от 20 февраля 2020), когда-то твердо стоявшая на ногах "Роспечать" оказалась на грани банкротства из-за новых учредителей - братьев Ананьевых, в отношении которых расследуется уголовное дело по факту вывода активов "Промсвязьбанка". Речь о 100 миллиардах рублей, от недостачи которых пострадали многие компании, входящие в их бизнес-империю, в том числе "Роспечать".

Фото: iStock
Минкомсвязь просит регионы обеспечить бесперебойную работу печатных СМИ

Как следует из материалов дела, решение о судьбе распространителя периодики приняли 12 кредиторов, которым компания задолжала в общей сложности почти 542 миллиона рублей. Возможны еще иски: поговаривают, что собственники "в темную" использовали компанию в качестве поручителя и залогодателя перед кредиторами.

Между тем, как следует из отчета временного управляющего, который в 2019 году проводил аудит "Роспечати", ее имущества для расчетов с кредиторами и покрытия судебных расходов явно недостаточно - его стоимость 789 тысяч рублей. При этом признаков фиктивного или преднамеренного банкротства он не обнаружил.

Суд пришел к выводу о невозможности восстановления платежеспособности компании. Теперь ей предстоит следующий этап процедуры банкротства. Конкурсный управляющий в течение полугода еще раз проведет инвентаризацию имущества и выставит его на торги. Отчет управляющего арбитражный суд намерен заслушать 19 ноября.

В начале года в Челябинске было 150 киосков "Роспечати" и почти 60 - "Вечернего Челябинска". Теперь ситуация сильно изменится

Кто займется распространением прессы вместо "Роспечати", пока не известно. За последние годы сеть газетных киосков в регионе вообще заметно похудела. Злую шутку сыграла с газетчиками и подготовка к не состоявшимся в итоге саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, когда челябинские власти решили по максимуму освободить улицы от нестационарных торговых объектов. Да и сама "Роспечать" взяла курс на закрытие части киосков.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Газетные киоски в Москве продолжат работать

Однако, по данным на начало года, в Челябинске оставалось 150 киосков "Роспечати" и почти 60 - "Вечернего Челябинска". Таким образом, один павильон обслуживал примерно 6000 горожан, что соответствовало нормативу, утвержденному правительством области, - один объект на 7143 человека. С уходом "Роспечати" это соотношение сильно изменится. И самое время задуматься, как обеспечить нормативы минимальной обеспеченности населения киосками прессы, утвержденные правительством РФ.

Ранее руководители челябинских СМИ предлагали такой вариант решения проблемы: законодательно закрепить возможность распространения прессы в любых торговых объектах. Власти заявили о готовности "во взаимодействии с редакциями и журналистским сообществом инициировать разработку региональной программы либо комплекса мероприятий, направленных на поддержку и развитие системы распространения печатной продукции". Однако пандемия отодвинула проблемы прессы на второй план. А на исправление ситуации остается всего несколько месяцев.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса
Мишустин утвердил правила поддержки российских аэропортов
Масочный режим в столице может продлиться до осени
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Эксперт рассказал о роли России в стыковке корабля Crew Dragon с МКС
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря