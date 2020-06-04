Челябинский арбитражный суд признал банкротом крупнейшую сеть газетных киосков, работающую с советских времен. Из-за долга в полмиллиарда рублей в "Роспечати" введено конкурсное производство. Гендиректор отстранен, а решать судьбу предприятия предстоит конкурсному управляющему, главная задача которого - расчеты с кредиторами. В такой ситуации газетные киоски могут быть распроданы уже до конца года.

Как сообщала "РГ" ("Киоски уходят с улиц", "Экономика Уральского округа" от 20 февраля 2020), когда-то твердо стоявшая на ногах "Роспечать" оказалась на грани банкротства из-за новых учредителей - братьев Ананьевых, в отношении которых расследуется уголовное дело по факту вывода активов "Промсвязьбанка". Речь о 100 миллиардах рублей, от недостачи которых пострадали многие компании, входящие в их бизнес-империю, в том числе "Роспечать".

Как следует из материалов дела, решение о судьбе распространителя периодики приняли 12 кредиторов, которым компания задолжала в общей сложности почти 542 миллиона рублей. Возможны еще иски: поговаривают, что собственники "в темную" использовали компанию в качестве поручителя и залогодателя перед кредиторами.

Между тем, как следует из отчета временного управляющего, который в 2019 году проводил аудит "Роспечати", ее имущества для расчетов с кредиторами и покрытия судебных расходов явно недостаточно - его стоимость 789 тысяч рублей. При этом признаков фиктивного или преднамеренного банкротства он не обнаружил.

Суд пришел к выводу о невозможности восстановления платежеспособности компании. Теперь ей предстоит следующий этап процедуры банкротства. Конкурсный управляющий в течение полугода еще раз проведет инвентаризацию имущества и выставит его на торги. Отчет управляющего арбитражный суд намерен заслушать 19 ноября.

В начале года в Челябинске было 150 киосков "Роспечати" и почти 60 - "Вечернего Челябинска". Теперь ситуация сильно изменится

Кто займется распространением прессы вместо "Роспечати", пока не известно. За последние годы сеть газетных киосков в регионе вообще заметно похудела. Злую шутку сыграла с газетчиками и подготовка к не состоявшимся в итоге саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, когда челябинские власти решили по максимуму освободить улицы от нестационарных торговых объектов. Да и сама "Роспечать" взяла курс на закрытие части киосков.

Однако, по данным на начало года, в Челябинске оставалось 150 киосков "Роспечати" и почти 60 - "Вечернего Челябинска". Таким образом, один павильон обслуживал примерно 6000 горожан, что соответствовало нормативу, утвержденному правительством области, - один объект на 7143 человека. С уходом "Роспечати" это соотношение сильно изменится. И самое время задуматься, как обеспечить нормативы минимальной обеспеченности населения киосками прессы, утвержденные правительством РФ.

Ранее руководители челябинских СМИ предлагали такой вариант решения проблемы: законодательно закрепить возможность распространения прессы в любых торговых объектах. Власти заявили о готовности "во взаимодействии с редакциями и журналистским сообществом инициировать разработку региональной программы либо комплекса мероприятий, направленных на поддержку и развитие системы распространения печатной продукции". Однако пандемия отодвинула проблемы прессы на второй план. А на исправление ситуации остается всего несколько месяцев.