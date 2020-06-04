В Югре перевернулся автобус с вахтовиками, пострадали семь человек

В Ханты-Мансийском районе Югры вахтовый автобус попал в аварию. Есть пострадавшие.

Происшествие, как передает пресс-служба регионального управления МВД, случилось сегодня около четырех утра. На 237 километре промысловой дороги Лянтор - Карымкары у автобуса лопнуло заднее колесо, из-за чего он съехал в кювет и опрокинулся. Такова предварительная информация ведомства.

Четырех человек вертолетом доставили в окружную клиническую больницу в Ханты-Мансийск, один госпитализирован в Лянтор, и один - в поселок Карымкары. Еще один пострадавший от поездки в медучреждение отказался.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа - выясняют причины и обстоятельства, которые привели к аварии.