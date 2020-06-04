В ДТП с автобусом в Югре пострадали вахтовики из Челябинской области

В ХМАО сегодня рано утром попали в аварию семь вахтовиков из Челябинской области, сообщили в четверг в правительстве региона.

- Все семь пострадавших госпитализированы в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска, - сообщили в пресс-службе правительства. - Первый заместитель губернатора Ирина Гехт и минздрав региона поддерживают связь с медицинскими службами Югры. По оперативной информации, южноуральцам оказывается вся необходимая медпомощь.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер взял ситуацию с пострадавшими вахтовиками под личный контроль.