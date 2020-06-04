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04.06.2020,  
12:55
Текст:  Антон Валагин

Российские спутники взяли под контроль США

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

С выводом на орбиту четвертого космического аппарата типа "Тундра" космический сегмент российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) заработал в полном объеме.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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- Единая космическая система "Купол" доведена до минимального штатного состава и позволяет отслеживать любые запуски баллистических и космических ракет с территории США. Аппараты работают в штатном режиме на заданных орбитах, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Спутники серии "Тундра" (изделие 14Ф142) сменили на орбите советские элементы СПРН типа "Око-1". Созданные в РКК "Энергия" аппараты оснащены высокочувствительными инфракрасными датчиками нового поколения, способными фиксировать пуски ракет в том числе с подводных лодок. Если аппаратура "Ока" лишь засекала ракетные факелы, то бортовая электроника новых спутников рассчитывает траектории движения ракет и районы вероятного падения их боеголовок. Кроме того, "Тундра" оснащена системой боевого управления - через спутник можно отдать приказ о нанесении ответного удара.

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