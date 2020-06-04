Розничные цены на автомобильное топливо выросли за неделю на 2 копейки

Средние розничные цены на бензин и дизельное топливо за период с 25 мая по 1 июня выросли на 2 копейки, до 44,86 и 47,71 рублей за литр соответственно. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 2 копейки до 42,42 рубля за литр. Средняя цена на бензин марки АИ-95 также выросла на 2 копейки до 45,86 рубля за литр, а стоимость марки АИ-98 осталась прежней - 52,07 рубля за литр.

Снижение средних цен на бензин было зафиксировано в Южно-Сахалинске на 0,8% относительно прошлого периода, а рост - в 21 центре субъектов Федерации. Сильнее всего он подорожал в Кирове и Севастополе - на 1,3% и 1,0%, соответственно.

В среднем с конца прошлого года больше всего подорожал бензин марки АИ-92 на 0,3%. По сравнению с декабрем 2019 года бензин марки АИ-95 вырос в цене на 0,1%, а бензин АИ-98 на 0,2%. Дизельное топливо снизилось в цене на 0,2%.

Производство топлива вопреки многочисленным опасениям, за период с 25 по 31 мая выросло по сравнению с предыдущей неделей: бензина на 8,1%, а дизельного топлива на 6,5%. Относительно того же периода прошлого года выпуск бензина снизился на 20,1%, а выпуск дизельного топлива вырос на 7,2%.